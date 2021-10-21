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ЛЕ. Бетис и Байер не выявили победителя, шахматы Лацио и Марселя
Центральные матчи не до конца оправдали ожидания
Фото: Real Betis Balompié
Лига Европы, групповой этап. 3-й тур
Группа Е
Рим, "Стадио Олимпико"
"Лацио" – "Марсель" 0:0
Одна из центральных вывесок игрового дня ожиданий не оправдала. Два тактических гика и приверженца яркого футбола, Хорхе Сампаоли и Маурицио Сарри скатали замысловатую шахматную партию, и как это часто бывает в шахматах, завершили свою партию сухой ничьей.
"Провансальцы" неожиданно захватили инициативу – сказалось контратакующее нутро "Лацио", которое Сарри ещё долго придётся ломать. Зато хозяева были реально близки к голу, в отличии от соперника: у Луиса Фелипе был двойной шанс после углового в первом тайме, а Чиро Иммобиле проверил каркас ворот плотным ударов ближе к концовке.
"Марсель" в третий раз расписывает мировую, а выше "Галатасарай" и "Лацио", опережая французов на очко.
Группа G
Севилья, "Бенито Вильямарин"
"Бетис" – "Байер" 1:1
Гол: Иглесиас 75 (пен) – Андрих 82
А вот вторая центральная встреча себя оправдала. Сказалась сочетаемость стилей: "Бетис" любит смело разыгрывать мяч, а "Байер" – высоко встречать и агрессивно атаковать. Как итог – бойкие 90 минут, которые могли дать гораздо больше, чем два забитых мяча.
Несмотря на весьма содержательную игру, с голами соперники повременили до самой концовки. Сначала Борха Иглесиас реализовал пенальти, а вскоре Андрих возобновил паритет – повезло с рикошетом после дальнего удара. Оба мяча были сумбурными, но пожалуй справедливо, что обоим повезло по разу.
Лидеры группы отложили выяснение отношений до ответной игры в Леверкузене. А пока по 7 очков у каждого и отрыв от третьего "Селтика" на 4 пункта.
Группа D
Стамбул, "Фенербахче Шюкрю Сараджоглу"
"Фенербахче" – "Антверпен" 2:2
Голы: Валенсия 20, 45 (пен) – Саматта 2, Геркенс 62
Группа F
Хернинг, "Арена Хернинг"
"Митьюлланд" – "Црвена Звезда 1:1
Голы: Дюр 78 – Иванич 58
Разград, "Лудогорец Арена"
"Лудогорец" – "Брага" 0:1
Гол: Орта 7
Группа H
Вена, "Вестштадион"
"Рапид" В – "Динамо" Загреб 2:1
Голы: Грюлль 9, Хофманн 34 – Оршич 24
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