ЛЕ. Бетис и Байер не выявили победителя, шахматы Лацио и Марселя

Лига Европы, групповой этап. 3-й тур

Группа Е

Рим, "Стадио Олимпико"

"Лацио" – "Марсель" 0:0

Одна из центральных вывесок игрового дня ожиданий не оправдала. Два тактических гика и приверженца яркого футбола, Хорхе Сампаоли и Маурицио Сарри скатали замысловатую шахматную партию, и как это часто бывает в шахматах, завершили свою партию сухой ничьей.

"Провансальцы" неожиданно захватили инициативу – сказалось контратакующее нутро "Лацио", которое Сарри ещё долго придётся ломать. Зато хозяева были реально близки к голу, в отличии от соперника: у Луиса Фелипе был двойной шанс после углового в первом тайме, а Чиро Иммобиле проверил каркас ворот плотным ударов ближе к концовке.

"Марсель" в третий раз расписывает мировую, а выше "Галатасарай" и "Лацио", опережая французов на очко.

Группа G

Севилья, "Бенито Вильямарин"

"Бетис" – "Байер" 1:1

Гол: Иглесиас 75 (пен) – Андрих 82

А вот вторая центральная встреча себя оправдала. Сказалась сочетаемость стилей: "Бетис" любит смело разыгрывать мяч, а "Байер" – высоко встречать и агрессивно атаковать. Как итог – бойкие 90 минут, которые могли дать гораздо больше, чем два забитых мяча.

Несмотря на весьма содержательную игру, с голами соперники повременили до самой концовки. Сначала Борха Иглесиас реализовал пенальти, а вскоре Андрих возобновил паритет – повезло с рикошетом после дальнего удара. Оба мяча были сумбурными, но пожалуй справедливо, что обоим повезло по разу.

Лидеры группы отложили выяснение отношений до ответной игры в Леверкузене. А пока по 7 очков у каждого и отрыв от третьего "Селтика" на 4 пункта.

Группа D

Стамбул, "Фенербахче Шюкрю Сараджоглу"

"Фенербахче" – "Антверпен" 2:2

Голы: Валенсия 20, 45 (пен) – Саматта 2, Геркенс 62

Группа F

Хернинг, "Арена Хернинг"

"Митьюлланд" – "Црвена Звезда 1:1

Голы: Дюр 78 – Иванич 58

Разград, "Лудогорец Арена"

"Лудогорец" – "Брага" 0:1

Гол: Орта 7

Группа H

Вена, "Вестштадион"

"Рапид" В – "Динамо" Загреб 2:1

Голы: Грюлль 9, Хофманн 34 – Оршич 24