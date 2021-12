Болельщики Вест Хэма освистали Ярмоленко на матче с Динамо Загреб 

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко принял участие в матче шестого тура Лиги Европы между “Вест Хэмом” и “Динамо” Загреб. Для украинца это был четвертый старт за “хаммерс” в ЛЕ и шестой в сезоне в целом.

Так как “Вест Хэм” ранее гарантировал себе первое место в группе, главный тренер команды Дэвид Мойес выпустил в старте несколько воспитанников клубной академии, а также глубоких резервистов. Из игроков основной команды по 45 минут провели только Пабло Форнальс и Саид Бенрахма.

Ярмоленко не смог проявить себя с положительной стороны, хотя он провел на поле 86 минут. Украинец всего 25 раз коснулся мяча, сделал девять точных передач (64.3%), три неудачных навеса, выполнил один удар со штрафного в руки киперу и 11 раз потерял мяч.

На 87-й минуте Ярмоленко был заменен на 18-летнего воспитанника академии “Вест Хэма” Фредди Поттса, сына легенды клуба Стива Поттса. Юного футболиста встретили аплодисментами, Ярмоленко – гулом. “Ярмоленко освистали во время его замены. Он провел слабый матч”, – написал в своем твиттере корреспондент Standard Sport Джек Россер.

Позже в отчете о матче Россер назвал игру Ярмоленко “шокирующей” и оценил его выступления в четыре балла из десяти возможных.

Yarmolenko 4️⃣ Longelo 7️⃣ @JackRosser_ 's ratings as West Ham fall to first Europa League defeat of the season ???? https://t.co/AV6kek5MbP

Репортер издания football.london Том Кларк поставил Ярмоленко за матч всего три балла из десяти, худший показатель среди всех игроков “Вест Хэма”.

“104 матча за сборную, и он до сих пор не может пробить правой ногой, к счастью его левая иногда бывает неплохой. Слабая игра украинца, он был ленивым, когда нужно было возвращаться к своим воротам. Имел претензии к Эшби за то, что тот не закрыл Оршича в забитом голе, хотя это была его ответственность”, – написал Кларк.

Harrison Ashby excellent. Andriy Yarmolenko on the other hand gets my lowest ever player rating #WHUFC #UEL https://t.co/uhTXm9JpOv