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Болельщики Вест Хэма освистали Ярмоленко на матче с Динамо Загреб 

Лига Европы
Обновлено
(2 голосов)

Украинец провел слабый поединок 

Болельщики Вест Хэма освистали Ярмоленко на матче с Динамо Загреб 

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко принял участие в матче шестого тура Лиги Европы между “Вест Хэмом” и “Динамо” Загреб. Для украинца это был четвертый старт за “хаммерс” в ЛЕ и шестой в сезоне в целом.

Так как “Вест Хэм” ранее гарантировал себе первое место в группе, главный тренер команды Дэвид Мойес выпустил в старте несколько воспитанников клубной академии, а также глубоких резервистов. Из игроков основной команды по 45 минут провели только Пабло Форнальс и Саид Бенрахма.

Ярмоленко не смог проявить себя с положительной стороны, хотя он провел на поле 86 минут. Украинец всего 25 раз коснулся мяча, сделал девять точных передач (64.3%), три неудачных навеса, выполнил один удар со штрафного в руки киперу и 11 раз потерял мяч.

На 87-й минуте Ярмоленко был заменен на 18-летнего воспитанника академии “Вест Хэма” Фредди Поттса, сына легенды клуба Стива Поттса. Юного футболиста встретили аплодисментами, Ярмоленко – гулом. “Ярмоленко освистали во время его замены. Он провел слабый матч”, – написал в своем твиттере корреспондент Standard Sport Джек Россер.

Позже в отчете о матче Россер назвал игру Ярмоленко “шокирующей” и оценил его выступления в четыре балла из десяти возможных.

Репортер издания football.london Том Кларк поставил Ярмоленко за матч всего три балла из десяти, худший показатель среди всех игроков “Вест Хэма”.

“104 матча за сборную, и он до сих пор не может пробить правой ногой, к счастью его левая иногда бывает неплохой. Слабая игра украинца, он был ленивым, когда нужно было возвращаться к своим воротам. Имел претензии к Эшби за то, что тот не закрыл Оршича в забитом голе, хотя это была его ответственность”, – написал Кларк.

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В статье: Андрей Ярмоленко Лига Европы Наши за границей Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Комментарии (3)
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royalstas (Вінниця)
10.12.2021 в 01:30
Мда..... Вест Хему нічого не було потрібно вони грали як какаха але крайнього потрібно знайти....
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-1
avatar
Цап-царап (Харків)
10.12.2021 в 01:13
Тунца на них нет...
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0
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winter (Berlin)
10.12.2021 в 01:02
32 це майже кінець, далі тільки динамо чи десна ))) Пресингувати не хоче, гол пропустили бо стояв, хоча мав заважати тому гравцю
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