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Болельщики Вест Хэма освистали Ярмоленко на матче с Динамо Загреб
Украинец провел слабый поединок
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко принял участие в матче шестого тура Лиги Европы между “Вест Хэмом” и “Динамо” Загреб. Для украинца это был четвертый старт за “хаммерс” в ЛЕ и шестой в сезоне в целом.
Так как “Вест Хэм” ранее гарантировал себе первое место в группе, главный тренер команды Дэвид Мойес выпустил в старте несколько воспитанников клубной академии, а также глубоких резервистов. Из игроков основной команды по 45 минут провели только Пабло Форнальс и Саид Бенрахма.
Ярмоленко не смог проявить себя с положительной стороны, хотя он провел на поле 86 минут. Украинец всего 25 раз коснулся мяча, сделал девять точных передач (64.3%), три неудачных навеса, выполнил один удар со штрафного в руки киперу и 11 раз потерял мяч.
На 87-й минуте Ярмоленко был заменен на 18-летнего воспитанника академии “Вест Хэма” Фредди Поттса, сына легенды клуба Стива Поттса. Юного футболиста встретили аплодисментами, Ярмоленко – гулом. “Ярмоленко освистали во время его замены. Он провел слабый матч”, – написал в своем твиттере корреспондент Standard Sport Джек Россер.
Позже в отчете о матче Россер назвал игру Ярмоленко “шокирующей” и оценил его выступления в четыре балла из десяти возможных.
Yarmolenko 4️⃣— Standard Sport (@standardsport) December 9, 2021
Longelo 7️⃣@JackRosser_'s ratings as West Ham fall to first Europa League defeat of the season ???? https://t.co/AV6kek5MbP
Репортер издания football.london Том Кларк поставил Ярмоленко за матч всего три балла из десяти, худший показатель среди всех игроков “Вест Хэма”.
“104 матча за сборную, и он до сих пор не может пробить правой ногой, к счастью его левая иногда бывает неплохой. Слабая игра украинца, он был ленивым, когда нужно было возвращаться к своим воротам. Имел претензии к Эшби за то, что тот не закрыл Оршича в забитом голе, хотя это была его ответственность”, – написал Кларк.
Harrison Ashby excellent. Andriy Yarmolenko on the other hand gets my lowest ever player rating #WHUFC #UEL https://t.co/uhTXm9JpOv— Tom Clark (@_thomasjclark) December 9, 2021
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