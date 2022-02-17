Лига Европы, стыковые матчи. 1-я игра

Дортмунд, "Сигнал Идуна Парк"

"Боруссия" – "Рейнджерс" 2:4

Голы: Беллингем (51), Геррейру (82) – Тавернье (38, пен) Морелос (41), Ландстрём (49), Загаду (54, автогол)

Боруссия: Кобель – Геррейру, Загаду, Хуммельс, Аканджи (Шульц, 55) – Витсель (Рейна, 46), Дауд – Беллингем, Ройс (Реньер, 82), Брандт (Мукоко, 46) – Мален (Тиггес, 68)

Рейнджерс: Макгрегор – Баришич, Басси, Голдсон, Тавернье – Ландстрём, Джек – Кент, Арибо (Рэмси, 86), Арфилд (Сэндс, 66) – Морелос (Райт, 90+5)

Предупреждения: Загаду (73) – Макгрегор (79)

Понаблюдав "Боруссию" Марко Розе полгода, мы наконец можем поставить им точный диагноз – биполярное расстройство. Последний месяц Дортмунд без конца штормит из крайности в крайность. Лихой разгром "Фрайбурга" (5:1), а за ним вылет от "Санкт-Паули" в Кубке (2:1). Выездная победа над "Хоффенхаймом", а затем крах в игре с "Байером" (2:5). На выходных сокрушили "Унион" (0:3). Конечно же лишь затем, чтобы вновь проиграть, теперь уже "Рейнджерс".

Умножаем всё это на авантюрный стиль Марко Розе, граничащий с детской наивностью, и напоследок приправляем наличием Дана-Акселя Загаду в старте – это уже говорит не только о плохом менеджменте в вопросах формирования состава, но и о мазохистских наклонностям главного тренера. Против "Байера" Загаду привёз пенальти и придумал автогол для Аканджи, и сегодня продолжил в той же суицидальной манере, на этот раз забив в свои ворота уже самостоятельно. Мрак, полный мрак.

А начиналась игра для "Боруссии" не так уж плохо. В первые полчаса хозяева здорово работали в прессинге и неплохо комбинировали, регулярно заходя в штрафную соперника. Не хватало лишь последнего паса и Эрлинга Холанда на острие, продолжающего своё лечение. Беллингем и Ройс разогнали немало перспективных атак по левому краю, но реально опасный момент был лишь у Загаду, однако центрбеку не хватило скиллов для вразумительного удара.

А потом "Рейнджерс" с двух угловых перевернул игру вверх дном. Сначала Загаду выпрыгнул с поднятой в небо рукой, словно он статуя Свободы, и привёз пенальти. Тавернье уверенно реализовал удар с точки. Смятение хозяев позволило шотландцам ещё разок заработать угловой, на котором БД забыла Морелоса на дальней штанге. 0:2 к перерыву.

Во втором тайме Розе пошёл ва-банк заменами – Рейна вместо Витселя и 17-летний Мукоко вместо инертного Брандта. Замены дали результат, но и негативный тоже. С голой опорной зоной БД тут же пропустил ещё один – Ландстрём пробил издали без всякого сопротивления. 0:3. В тяжелый момент Беллингем тут же отыграл один на голом классе – неберущийся удар с левой в касание. Но Загаду такой расклад не устроил, и он мгновенно забил, правда в свои ворота. "Боруссия" истерично попёрла в атаку, но дело было ближе к пятому пропущенному, чем к ещё одному забитому. Вопреки всему, им удалось вернуть интригу и сделать счёт 2:4. Геррейру к ассисту на Беллингема добавил ещё и гол. Опять удар с дальней дистанции, снова голый класс.

"Боруссии" срочно нужно найти равновесие, иначе чёрные полосы перестанут чередовать с белыми, и настанет полный мрак. Инфантильная игра на стардартах в защите и в обороне в целом. Отсутствие даже попыток найти игровой баланс от Марко Розе, вместо которого мы без конца видим лишь банальные "шашки наголо" и наивные надежды перестрелять каждого соперника. В 2022-м году так не обыграть даже "Рейнджерс". Холанд долго служил палочкой-выручалочкой для этой команды, но без него мы увидели настоящую картину происходящего. И она не радует.