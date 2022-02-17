Лейпциг вырвал ничью в тяжелом поединке против Сосьедада

В сегодняшней встречи между грандами испанского и немецкого футбола победителя определить не удалось. Однако, это не сказалось на качестве показанного командами футбола. Как "Лейпциг", так и "Сосьедад", создали множество опасных моментов, часть которых воплотилась в забитые мячи. Давайте же рассмотрим все события на поле подробнее.

С первых минут поединка подопечные Альгуасиля демонстрировали агрессивную игру в атаке. Вингер команды Порту "вспахивал" свой фланг постоянными забеганиями, а в центре очень слаженно дейстовали Мерино и Оярасабаль. Это привело к тому, что уже на 8-й минуте команде удалось отличиться. Тот же Порту на левом краю оставил пяткой на Рико, который подал к дальнему краю штрафной площадки. Защитники "Лейпцига" в эту секунду оставили без присмотра Ле Нормана, который принял передачу, обработал мяч грудью и вторым касанием отправил его под дальнюю штангу.

Пропустив гол в самом начале матча, клуб Тедеско отошел в защиту и попытался немного сбавить обороты игры. Далее, вместо сложных комбинаций, немцы стали использовать классические навесы и играть в короткий пас. Благодаря этому уже к 30-й минуте счет на табло сравнялся. Анхелиньо выполнил качественный навес от левой бровки, а Нкунку выпрыгнул выше всех в центре штрафной и головой отправил мяч прямиком в левый угол ворот.

До конца первого тайма по-настоящему опасных моментов создать уже не удалось, но оба тренера поняли тактику соперника. Это привело к тому, что с началом второй 45-минутки поединок заиграл новыми красками. Сначала Сальдуа классно подключился справа, получил передачу на ход и ушёл в лицевую, откуда выполнил подачу к центру штрафной. Затем Нкунку исполнил удар из-за пределов штрафной с отскоком от газона, но вратарь оказался на месте и вовремя среагировал.

Подобный обмен опасными моментами продолжался вплоть до 62-й минуты. Именно тогда, во время подачи углового, Гвардиол зачем-то поднял руку вверх и откровенно сыграл в мяч запястьем. Удар с точки подошел исполнять Оярасабаль. Испанец легко переиграл голкипера, сильно пробив влево от стража ворот.

Пропустив второй гол, "Лейцпиг" стал действовать в атаке намного агресивнее. Сначала опасность создал Нкунку. Игрок открылся в центре и выходил практически один-на-один с Райаном, но Сальдуа и Ле Норман успели сузить пространство и вынудить нападающего отпустить мяч слишком далеко. Затем Форсберг неплохо открылся в штрафной и низом пробил в правый от вратаря угол - мимо.

Сравнять счет на табло немцам удалось лишь на 82-й минуте с пенальти. Сальдуа сбил Собослаи в штрафной. К мячу, ожидаемо, подошел Форсберг и уверенно отправил игровой снаряд в левый угол. Голкипер не смог угадать и завалился в другую сторону.

Таким образом, команды оставили всю интригу на ответный матч, который будет проведен в следующий четверг в Испании. Именно тогда мы узнаем, кто выйдет в следующую стадию турнира.

Лига Европы, 1/16 финала

Сосьедад - Лейпциг 2:2

Голы: Нкунку 30, Форсберг 82 (пен) - Ле Норман 8, Оярасабаль 64 (пен)

Лейпциг: Гулачи. Гвардиол, Симакан, Клостерманн, Анхелиньо, Кампль (Айдара 86), Лаймер (Форсберг 63), Адамс (Хенрикс 46), Ольмо (Поульсен 80), Силва, Нкунку (Собослаи 80)

Сосьедад: Райан, Рико (Муньос 61), Ле Норман, Элустондо, Салдуа, Субельдия, Рафинья (Пачеко 77), Мерино (Ильяраменди 90+6), Порту, Серлот, Оярасабаль (Мартин 90+6)