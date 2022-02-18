"Футболка Барсы весит на пару кило больше". Хави – о слезах Торреса и аплодисментах в адрес Дембеле

Наставник каталонской "Барселоны" Хави Эрнандес высказался по поводу слез нападающего Феррана Торреса после финального свистка матча 1/16 финала Лиги Европы с "Наполи" (1:1). Форвард не реализовал 4 явных голевых момента, хоть и забил пенальти – Торреса успокаивали футболисты обеих команд.

Также тренер прокомментировал реакцию болельщиков на выход на поле Усмана Дембеле. Цитирует Хави пресс-служба УЕФА и Marca.

"Ферран очень требователен к себе. Пусть пока только один гол при нескольких упущенных моментах, я знаю, что процент реализации будет расти. И я сделаю акцент на этом в общении с ним. Такое случалось и с Луисом Суаресом. Футболка "Барселоны" весит на несколько килограммов больше. Торрес еще доставит нам много радости. На тренировках он забивает больше всех, и будет забивать в матчах. Мы ему доверяем".