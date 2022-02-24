  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. ЛЕ. Наполи - Барселона 2:4. Яркое возвращение настоящей Блауграны
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ЛЕ. Наполи - Барселона 2:4. Яркое возвращение настоящей Блауграны

Лига Европы
Обновлено
(2 голосов)

"Партенопеи" разбиты в одни ворота

ЛЕ. Наполи - Барселона 2:4. Яркое возвращение настоящей Блауграны

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Francesco Pecoraro

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

После полутора лет бардака на поле и в кабинетах у нас наконец снова есть повод заявить - "Барса" возвращается!

Еще не все идеально, еще есть слабые позиции, которые не мешало бы укрепить, но сегодня в Неаполе команда Хави показала класс, силу и волю к победе, которые присущи настоящим чемпионам. А "Наполи" не показал ничего.

Если бы не ошибка тер Штегена на выходе и небольшая расслабленность в концовке итальянцы бы и момента не создали - "Барса" 80 минут блестяще отработала в прессинге.

Атакующие компоненты команде Хави тоже удавались все как на подбор. Гол Альбы - результат идеальной контратаки, которую начал Обамеянг, а разогнал Траоре.

Сразу за ним последовал второй мяч - индивидуальный шедевр от Френки де Йонга; то, как он вывернул стопу, чтобы по дуге отправить мяч в дальнюю девятку из-за пределов штрафной - просто фантастика.

Даже Жерара Пике сегодня надо хвалить, а не как обычно - и за заблокированный проход Осимхена в первом тайме, и за великолепный гол, который ветеран забил с левой ноги, разобравшись средь целого неаполитанского моря.

Ну, и Обамеянг, конечно - он снова сделал свое победное сальто, и в этот раз его гол получился по-настоящему "каталонским" - в касание, после пропуска от Френки.

Это была красота в чистом виде, спасибо за нее команде Хави! Несомненно, такая "Барселона" не только имеет будущее, но и является фаворитом Лиги Европы прямо сейчас.

Касательно "Наполи" - ему не привыкать вылетать с 1/16 ЛЕ от испанцев. Год назад "Партенопеи" вообще выбыли от "Гранады", так что ничего нового под солнцем.

1/16 финала ЛЕ. Неаполь. "Диего Марадона"

"Наполи" - "Барселона" - 2:4 (первый матч - 1:1)

Голы: Инсинье, 23, Политано, 87 - Альба, 8, Френки де Йонг, 13, Пике, 45, Обамеянг, 59

"Наполи": Мерет - Ди Лоренцо, Ррахмани, Кулибали, Мариу Руй - Фабиан Руис (Унас, 74), Демме (Политано, 46) - Эльмас, Зелинский (Мертенс, 74), Инсинье (Петанья, 82) - Осимхен (Гулам, 74)

"Барселона": тер Штеген - Дест, Пике, Араухо, Альба - Педри (Нико Гонсалес, 75), Бускетс (Гави, 62), Френки де Йонг - Траоре (Дембеле, 74), Обамеянг (Люк де Йонг, 75), Торрес (Пуч, 82)

Предупреждения: Зелинский, 56, Фабиан Руис, 62

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Наполи (Неаполь)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (11)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
hrdhrd (Украина)
25.02.2022 в 00:42
С победой заклятых, Хави конечно молодец. Но сегодня не до футбола.
Ответить
+1
0
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
25.02.2022 в 00:46
Сейчас заклятые только на востоке. Только единство поможет, других вариантов быть не может. Удачи всем нам!
Ответить
+2
0
Дoбрый
25.02.2022 в 00:37
Траоре и Обама это два ключевых приобретения Барсы зимой. Торрес к сожалению пока не вписывается.
Ответить
+1
0
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
25.02.2022 в 00:26
Как я и писал в анонсе. Барса на голову выше Наполи, как бы некоторые не хотели видеть наоборот. Всем удачи и мира !!!
Ответить
+1
0
Дoбрый
25.02.2022 в 00:29
Играли легко, красиво, без натуги. Я бы даже сказал изящно. И в тоже время мощно.
Ответить
+1
0
Дoбрый
25.02.2022 в 00:44
Спасибо за пожелание мира и удачи. Введите пожалуйста 6-й флот ВМС США в Чёрное море с ядерными ракетами на борту.
Ответить
+2
0
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
25.02.2022 в 00:48
Будет возможность, я и сам приеду со своим арсеналом. Всё будет ок. Эти черти в аду сгорят.
+1
0
Дoбрый
25.02.2022 в 00:24
Барса была сегодня восхитительна! Как в старые добрые времена.
Ответить
+1
0
avatar
Michael-K (Івано-Франківськ)
25.02.2022 в 00:18
Слава Україні!Гру не дивився. Не до того.Перевозив сім'ю в безпечне місце...Смерть ворогам!!!Ми переможемо!!!
Ответить
+3
0
Дoбрый
25.02.2022 в 00:26
Слава Украине! Мы победим!
Ответить
+1
0
avatar
Spokoyno (Київ)
24.02.2022 в 23:59
Хоч одна приємна новина...
Ответить
+3
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...