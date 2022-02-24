ЛЕ. Наполи - Барселона 2:4. Яркое возвращение настоящей Блауграны

После полутора лет бардака на поле и в кабинетах у нас наконец снова есть повод заявить - "Барса" возвращается!

Еще не все идеально, еще есть слабые позиции, которые не мешало бы укрепить, но сегодня в Неаполе команда Хави показала класс, силу и волю к победе, которые присущи настоящим чемпионам. А "Наполи" не показал ничего.

Если бы не ошибка тер Штегена на выходе и небольшая расслабленность в концовке итальянцы бы и момента не создали - "Барса" 80 минут блестяще отработала в прессинге.

Атакующие компоненты команде Хави тоже удавались все как на подбор. Гол Альбы - результат идеальной контратаки, которую начал Обамеянг, а разогнал Траоре.

10 - @JordiAlba (10 – two goals, eight assists) is @LaLigaEN defender involved in most goals in all competitions this season alongside Villarreal’s Alberto Moreno (10 – six goals, four assists). Ammunition. pic.twitter.com/y3lyxeg9bR — OptaJose (@OptaJose) February 24, 2022

Сразу за ним последовал второй мяч - индивидуальный шедевр от Френки де Йонга; то, как он вывернул стопу, чтобы по дуге отправить мяч в дальнюю девятку из-за пределов штрафной - просто фантастика.

Даже Жерара Пике сегодня надо хвалить, а не как обычно - и за заблокированный проход Осимхена в первом тайме, и за великолепный гол, который ветеран забил с левой ноги, разобравшись средь целого неаполитанского моря.

Ну, и Обамеянг, конечно - он снова сделал свое победное сальто, и в этот раз его гол получился по-настоящему "каталонским" - в касание, после пропуска от Френки.

Это была красота в чистом виде, спасибо за нее команде Хави! Несомненно, такая "Барселона" не только имеет будущее, но и является фаворитом Лиги Европы прямо сейчас.

Касательно "Наполи" - ему не привыкать вылетать с 1/16 ЛЕ от испанцев. Год назад "Партенопеи" вообще выбыли от "Гранады", так что ничего нового под солнцем.

1/16 финала ЛЕ. Неаполь. "Диего Марадона"

"Наполи" - "Барселона" - 2:4 (первый матч - 1:1)

Голы: Инсинье, 23, Политано, 87 - Альба, 8, Френки де Йонг, 13, Пике, 45, Обамеянг, 59

"Наполи": Мерет - Ди Лоренцо, Ррахмани, Кулибали, Мариу Руй - Фабиан Руис (Унас, 74), Демме (Политано, 46) - Эльмас, Зелинский (Мертенс, 74), Инсинье (Петанья, 82) - Осимхен (Гулам, 74)

"Барселона": тер Штеген - Дест, Пике, Араухо, Альба - Педри (Нико Гонсалес, 75), Бускетс (Гави, 62), Френки де Йонг - Траоре (Дембеле, 74), Обамеянг (Люк де Йонг, 75), Торрес (Пуч, 82)

Предупреждения: Зелинский, 56, Фабиан Руис, 62