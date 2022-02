ЛЕ. Наполи - Барселона 2:4. Яркое возвращение настоящей Блауграны

После полутора лет бардака на поле и в кабинетах у нас наконец снова есть повод заявить - "Барса" возвращается!

Еще не все идеально, еще есть слабые позиции, которые не мешало бы укрепить, но сегодня в Неаполе команда Хави показала класс, силу и волю к победе, которые присущи настоящим чемпионам. А "Наполи" не показал ничего.

Если бы не ошибка тер Штегена на выходе и небольшая расслабленность в концовке итальянцы бы и момента не создали - "Барса" 80 минут блестяще отработала в прессинге.

Атакующие компоненты команде Хави тоже удавались все как на подбор. Гол Альбы - результат идеальной контратаки, которую начал Обамеянг, а разогнал Траоре.

10 - @JordiAlba (10 – two goals, eight assists) is @LaLigaEN defender involved in most goals in all competitions this season alongside Villarreal’s Alberto Moreno (10 – six goals, four assists). Ammunition. pic.twitter.com/y3lyxeg9bR