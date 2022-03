ЛЕ. Вылет Монако, успех Рейнджерса 

Лига Европы, 1/8 финала

"Браге" и "Рейнджерсу" выйти в четвертьфинал Лиги Европы позволили уверенные домашние победы в первых матчах. "Црвена Звезда" нанесла аж 13 ударов в створ ворота "Рейнджерса", но кипер шотландцев Аллан Макгрегор сыграл просто безупречно, и два мяча гости пропустили лишь после стандартов (угловый и пенальти). Сам "Рейнджерс" ответил красивым комбинационным голом Райана Кента.

