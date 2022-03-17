ЛЕ. Вылет Монако, успех Рейнджерса 

Лига Европы, 1/8 финала

"Браге" и "Рейнджерсу" выйти в четвертьфинал Лиги Европы позволили уверенные домашние победы в первых матчах. "Црвена Звезда" нанесла аж 13 ударов в створ ворота "Рейнджерса", но кипер шотландцев Аллан Макгрегор сыграл просто безупречно, и два мяча гости пропустили лишь после стандартов (угловый и пенальти). Сам "Рейнджерс" ответил красивым комбинационным голом Райана Кента.

???? Rangers are through to the quarter-finals of this competition for the first time since 2008 ????#UEL pic.twitter.com/n1Tf75gIL2 — UEFA Europa League (@EuropaLeague) March 17, 2022

"Брага" была близка к тому, чтобы и во второй раз обыграть "Монако", но пропустила в конце матча гол после углового от Дизази. Но выхд португальцев в четвертьфинал не был под сомнением. Еще в первом тайме Нюбель не сумел среагировать не самый сложный дальний удар Руиса и "Брага" контролировал ход событий практически до самого финального свистка.

Déjà vu? ????@AbelRuizOrtega encheu-se de fé, rematou de longe e voltou a inaugurar o marcador contra o AS Monaco.#UEL pic.twitter.com/SHOidqNqot — SC Braga (@SCBragaOficial) March 17, 2022

"Монако" - "Брага" 1:1 (первый матч - 0:2)

Голы: Дизази 90 - Руис 19

"Црвена Звезда" Белград - "Рейнджерс" Глазго 2:1 (первый матч - 0:3)

Голы: Иванич 10, Эль Фарду 90+3 (пен.) - Кент 56