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ЛЕ. Вылет Монако, успех Рейнджерса 

Лига Европы
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Брага прошла в четвертьфинал, Црвена Звезда с Драговичем вылетела 

ЛЕ. Вылет Монако, успех Рейнджерса 

фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Лига Европы, 1/8 финала

"Браге" и "Рейнджерсу" выйти в четвертьфинал Лиги Европы позволили уверенные домашние победы в первых матчах. "Црвена Звезда" нанесла аж 13 ударов в створ ворота "Рейнджерса", но кипер шотландцев Аллан Макгрегор сыграл просто безупречно, и два мяча гости пропустили лишь после стандартов (угловый и пенальти). Сам "Рейнджерс" ответил красивым комбинационным голом Райана Кента.

"Брага" была близка к тому, чтобы и во второй раз обыграть "Монако", но пропустила в конце матча гол после углового от Дизази. Но выхд португальцев в четвертьфинал не был под сомнением. Еще в первом тайме Нюбель не сумел среагировать не самый сложный дальний удар Руиса и "Брага" контролировал ход событий практически до самого финального свистка.

"Монако" - "Брага" 1:1 (первый матч - 0:2)

Голы: Дизази 90 - Руис 19

"Црвена Звезда" Белград - "Рейнджерс" Глазго 2:1 (первый матч - 0:3)

Голы: Иванич 10, Эль Фарду 90+3 (пен.) - Кент 56

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В статье: Рейнджерс (Глазго) Лига Европы Црвена Звезда (Белград) Монако Брага
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