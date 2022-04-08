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Гасперини - после ничьей с Лейпцигом: Аталанта ещё скажет своё слово

Лига Европы
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Ответная игра состоится 14 апреля

Гасперини - после ничьей с Лейпцигом: Аталанта ещё скажет своё слово

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини прокомментировал ничью в первом матче четвертьфинала Лиги Европы против "РБ Лейпциг" (1:1).

"У нас есть определенные сожаления. Но подобные игры можно как выиграть, так и проиграть. В целом, мы атаковали острее, было ощущение, что мы можем победить. Мы начнём следующую игру при счёте 1:1, это уже неплохой результат. Уверен, мы ещё скажем своё слово.

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В текущем сезоне происходит что-то невероятное — мы просто теряем концентрацию. Важно, что травма Сапаты зажила. Он проделал большую работу, как и его физиотерапевт, и скоро сможет играть" - цитирует специалиста Sky Sport Italia.

Ответный матч между командами пройдет 14 апреля в Бергамо.

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В статье: Джан Пьеро Гасперини Аталанта (Бергамо) РБ Лейпциг
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Источник:
Football-Italia

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