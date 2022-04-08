Смог забить Барсе. Назван лучший игрок недели в Лиге Европы

УЕФА продолжает подводить итоги недели в Лиге Европы.

Был назван лучший игрок первых четвертьфинальных игр. Награду забил форвард "Айнтрахта" Ансгар Кнауфф. Он смог забить в ворота "Барсы" и благодаря ему немецкая сторона не проиграла каталонцам.

Всего же в текущем сезоне Кнауфф отличился три раз в 27-ти поединках.