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Смог забить Барсе. Назван лучший игрок недели в Лиге Европы
Провел добротный матч
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
УЕФА продолжает подводить итоги недели в Лиге Европы.
Был назван лучший игрок первых четвертьфинальных игр. Награду забил форвард "Айнтрахта" Ансгар Кнауфф. Он смог забить в ворота "Барсы" и благодаря ему немецкая сторона не проиграла каталонцам.
???? Frankfurt's Ansgar Knauff wins Player of the Week! ????@hankookreifen | #UELPOTW | #UEL pic.twitter.com/BuDBWtrf79— UEFA Europa League (@EuropaLeague) April 8, 2022
Всего же в текущем сезоне Кнауфф отличился три раз в 27-ти поединках.
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