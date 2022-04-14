Лион - Вест Хэм. Прогноз ответного матча 1/4 ЛЕ на 14.04.22

Лига Европы, 1/4 финала. 2-й матч

Десин-Шарпьё, "Парк Олимпик Лионне"

"Лион" – "Вест Хэм" (первая игра – 1:1)

Трансляция – Megogo (22:00)

Лион

"Лион" провёл провальную кампанию в Лиге 1, расположившись на 10-й позиции за 7 туров до финиша. В лучшем случае им светит место в Лиге Конференций, так что теперь команда Петера Боса может целиком сосредоточится на выступлениях в Европе. К Лиге Европе "ткачи" отнеслись вполне серьёзно. 5 побед и ничья в группе, проход солидного "Порту" в 1/8 (1:0, 1:1).

В первом матче с "Вест Хэмом" коллектив Петера Боса играл в большинстве весь второй тайм, но сумел выжать из этого только гол в ответ от Танги Ндомбеле. Ндомбеле вместе с Тиаго Энрике составляет опорную зону "Лиона" и хорошо характеризует стиль команды. Техника и созидание, но сомнительная надёжность в защите и дисциплина.

Вест Хэм

Из-за участия в Лиге Европы и матчей в Кубке Англии "Вест Хэм" немного сдал в результатах в АПЛ. За отрезок в 5 последних матчей команда Дэвида Мойеса проиграла трижды. Это оставило "молотков" на 6-й позиции и на 7-й по потерянным очкам. Но успехи в Европе всё это окупают.

В 1/8 финала "Вест Хэм" прошёл мощную и очень неприятную "Севилью". После поражения в Испании (1:0) "молотки" совершили камбек (2:0) на "Олимпийском стадионе". Но теперь им придётся добиваться результата вдали от дома. В первой игре с "ткачами" лондонцы продемонстрировали бойцовский дух, но с созданием моментов проблемы были и в равных составах.

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Статистика и факты

Бос на выходных дал отдохнуть всей стартовой четвёрке защитников

У "Вест Хэма" из центрбеков полностью здоров только Диоп

В последних 9 из 11 матчей ВХ в ЛЕ было забито меньше 2.5 голов

В последних 4 матчах "Лиона" в ЛЕ было забито меньше 2.5 голов

"Лион" не проигрывал в 9 последних матчах в турнире

Ориентировочные составы

"Лион": Лопеш – Эмерсон, Люкеба, Боатенг, Гюсто – Ндомбеле, Тиаго Энрике – Экамби, Пакета, Ааур – Дембеле

"Вест Хэм": Ареоля – Масуаку, Диоп, Доусон, Цоуфал – Райс, Соучек – Форнальс, Лансини, Боуэн – Антонио

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Лион – Вест Хэм от UA-Футбол

Первый матч показал, что команды очень близки по уровню. В пользу лондонцев говорит тактическая дисциплинированность и физическая мощь. У "Лиона" серьёзные проблемы с организацией обороны, и Антонио в паре с Боуэном может доставить французам ощутимый урон. "Лион" привык играть тоньше и техничнее, но олдскульный Мойес вряд ли позволит им спокойно плести свои комбинации. Прогноз: ничья в основное время, итоговый проход "Вест Хэма". Ставка: тотал меньше 2.5 с коэффициентом 1.90.