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Хави отреагировал на сенсационный вылет Барселоны из Лиги Европы
Каталонцы завершили выступление в еврокубках
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Барселоны" Хави прокомментировал поражение от "Айнтрахта" (2:3) в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы.
"Мы проявили героизм, но этого оказалось недостаточно. Сперва они забили пенальти, а затем невероятный гол. Мы забуксовали, а они забили третий. Мы не могли ничего создать в атаке. Мы контролировали мяч, но допустили ошибки, за которые приходится расплачиваться в еврокубках. Теперь мы сосредоточимся на чемпионате.
Мы пытались добиться успеха. Не рассматриваем это как провал, но это очень большое разочарование. Сейчас наша главная цель – попасть в Лигу чемпионов. Мы ожидали, что на матче будет 70 тысяч болельщиков. Это было похоже на финал, где поровну болельщиков обеих команд. Это был наш просчет", - цитирует Хави Marca.
"Барселона" проиграла "Айнтрахту" в противостоянии четвертьфинала с общим счетом 3:4 (1:1, 2:3).
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