Тренер Айнтрахта - о победе над Барселоной: Эти эмоции не купишь ни за какие деньги

Наставник немецкого "Айнтрахта" Оливер Гласнер поделился эмоциями после победы над "Барселоной" (3:2) в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы.

"Сегодня мои ребята сыграли просто невероятно. Конечно, в конце мы сами оживили интригу, что делать было совсем не обязательно. Выражаю благодарность футболистам и болельщикам "Айнтрахта". Каждый, кто был здесь, не забудет этот удивительный вечер. Эти эмоциональные моменты, которые несет в себе футбол, не купить ни за какие деньги в мире.

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Взять, к примеру, Туре, который не играл уже на протяжении нескольких недель, а сегодня вот выдал такую игру. Это и есть то, что называется командным духом", — приводит слова Гласнера пресс-служба УЕФА.