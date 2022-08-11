Отбор ЛЕ. Цюрих феерит, Фенербахче экономит силы и другие матчи (обновляется)

Лига Европы. 3-й квалификационный раунд, ответные матчи

Хельсинки. "Болт Арена"

ХИК (Финляндия) - "Марибор" (Словения) - 1:0 (первый матч - 2:0)

Гол: Хостикка, 54

Комфортно и спокойно защитили финны превосходство, добытое в гостях. Более того, даже укрепили его благодаря стильному голу - Лингман вертикально отпасовал, а Хостикка пальнул под штангу с линии штрафной.

В целом ХИК показал себя грамотной командой: костяк - свои ребята; двое ветеранов Райтала и Хетемай; несколько активных легионеров. Групповой раунд ЛЕ такой коллектив не испортит.

Цюрих. "Летцигрунд"

"Цюрих" (Швейцария) - "Линфилд" (Северная Ирландия) - 3:0 (первый матч - 3:0)

Голы: Авдияй, 11, 25, Сантини, 84

Здесь превосходство в классе таково, что даже призрачной интриги не было еще в Белфасте. "Цюрих" набрал лишь 1 очко в 4 стартовых турах швейцарского чемпионата, но на фоне ольстерцев играл легко, вдохновенно, ведь свободных зон было море.

Итог - два гола от косовского сборника Авдияя. Первый - после вертикального паса в контратаке; второй - в результате очень удачного навеса слева. Красиво.

Угерске Градиште. Городской стадион им. Мирослава Валенты

"Словацко" (Чехия) - "Фенербахче" (Турция) - 1:1 (первый матч - 0:3)

Голы: Шашинка, 58 - Дурсун, 56

Еще одно противостояние, где все решилось еще в первом матче. "Словацко" банально не хватило класса против недавней жертвы "Динамо". В начале второго тайма огромный Сердар Дурсун развернул троих и мощно пробил из-за пределов штрафной, после чего "Фенербахче" окончательно остановился, дав возможность "Словацко" сравнять счет, а по факту - забить гол престижа. Таких "Канареек" ждем в группе ЛЕ, если не случится ничего экстраординарного.

Люксембург. "Стад де Люксембург"

"Дюделанж" (Люксембург) - "Мальме" (Швеция) - 2:2 (первый матч - 0:3)

Голы: Хаджи, 56, Синани, 60 - Турай, 50, Тойвонен, 52

Интересный матч в том плане, что все 4 гола команды забили за 10 минут. Отчасти секрет феномена в том, что "Мальме", доведя счет до 5:0 по сумме двух матчей, просто бросил играть. Но есть и другое объяснение - люксембуржцы весь матч бегали активнее, нанесли вчетверо больше ударов и, по-хорошему, наиграли даже на победу.

Учитывая, что и в первом матче "Мальме" дожал соперника лишь на 80-х минутах при том, что "Дюделанж" с первого тайма бегал в меньшинстве, картина для шведов не особо радостная. Для выхода в группу ЛЕ им надо прибавлять почти во всем.

Братислава. "Тегельне Поле"

"Слован" (Словакия) - "Олимпиакос" (Греция) -

Начало в 21:30

Белград. "Стадион Партизана"

"Партизан" (Сербия) - АЕК Ларнака (Кипр) -

Начало в 22:00

Еще один матч этого раунда был сыгран во вторник - в нем "Шемрок Роверс" повторно одолел "Шкупи" (2:1) и прошел дальше.