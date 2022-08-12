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Первый взгляд на соперника Днепра-1. Как АЭК сыграл против Партизана в матче Лиги Европы
Ответная игра, 2:2
Фото - АЕК (Ларнака) / автор невідомий
В ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы АЭК (Ларнака, Кипр) на выезде сыграл вничью 2:2 с сербским "Партизаном". В первом поединке киприоты выиграли 2:1.
Именно они стали победителем пары и сыграют в раунде плей-офф против "Днепра-1". Предлагаем видеообзор матча "Партизан" – АЭК (Ларнака), первый взгляд на соперника.
Добавим, что "Днепр-1" сыграет против АЭКа 18-го и 25-го августа.
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