  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Первый взгляд на соперника Днепра-1. Как АЭК сыграл против Партизана в матче Лиги Европы
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Первый взгляд на соперника Днепра-1. Как АЭК сыграл против Партизана в матче Лиги Европы

Лига Европы
(1 голосов)

Ответная игра, 2:2

Первый взгляд на соперника Днепра-1. Как АЭК сыграл против Партизана в матче Лиги Европы

Фото - АЕК (Ларнака) / автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

В ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы АЭК (Ларнака, Кипр) на выезде сыграл вничью 2:2 с сербским "Партизаном". В первом поединке киприоты выиграли 2:1.

Именно они стали победителем пары и сыграют в раунде плей-офф против "Днепра-1". Предлагаем видеообзор матча "Партизан" – АЭК (Ларнака), первый взгляд на соперника.

Добавим, что "Днепр-1" сыграет против АЭКа 18-го и 25-го августа.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лига Европы АЕК СК Днепр-1
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде