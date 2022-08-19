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Защитник Днепра-1: Счет позволяет ехать на выезд к АЕКу с мыслями о позитивном результате
1:2 действительно не приговор
Фото: СК Днепр-1
Защитник "Днепра-1" Александр Сваток поделился эмоциями от вчерашней игры против кипрского "АЕКа".
"Это была первая официальная игра после большого промежутка времени. Да, мы проводили товарищеские матчи, но официальные – это совсем другое. Соперник наказал нас за ошибки, которые мы допустили в первом тайме. Во втором тайме мы вышли и сыграли в свою игру. Возможно, упала какая-то тяжесть, ведь поняли, что нечего терять. Очень жаль, что не реализовали столько созданных моментов. Будем над этим работать. Счет позволяет ехать на выездную игру с мыслями о положительном результате.
В перерыве тренер сказал, что мы начали игру хорошо, но потом из-за нескольких ошибок потеряли ритм. Попросил нас немного успокоиться, больше контролировать мяч, играть более надежно и чаще бить по воротам.
Новички? Полностью еще не привыкли к ним, но мы видим, что они качественные игроки. Возможно, нужно еще немного времени, и мы будем лучше понимать друг друга. Они подтянуть язык, и будет лучше играть вместе.
В другом тайме должны были сравнивать счет как минимум - было достаточно моментов, чтобы забить еще", - заявил Сваток.
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