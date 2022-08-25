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Три легионера. Днепр-1 объявил стартовый состав на матч с АЭКом
Ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы
Фото: СК Днепр-1
Сегодня в 19:00 на Кипре состоится ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы АЭК (Ларнака) - "Днепр-1". Тренер украинской команды Александр Кучер объявил стартовый состав. В него вошли:
Валеф – Адамюк, Сваток, Логинов, Бузанелло – Бабенко, Бланко, Пихаленок – Гуцуляк, Танчик – Довбык.
Запасные: Рыбак, Юрчук, Кононов, Громов, Рубчинский, Когут, Назаренко.
Отметим, что первый поединок завершился победой АЭКа 2:1.
За ходом матча можете следить в текстовой онлайн трансляции на UA-Футбол >>>
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