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Три легионера. Днепр-1 объявил стартовый состав на матч с АЭКом

Лига Европы
(1 голосов)

Ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы

Три легионера. Днепр-1 объявил стартовый состав на матч с АЭКом

Фото: СК Днепр-1

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня в 19:00 на Кипре состоится ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы АЭК (Ларнака) - "Днепр-1". Тренер украинской команды Александр Кучер объявил стартовый состав. В него вошли:

Валеф – Адамюк, Сваток, Логинов, Бузанелло – Бабенко, Бланко, Пихаленок – Гуцуляк, Танчик – Довбык.

Запасные: Рыбак, Юрчук, Кононов, Громов, Рубчинский, Когут, Назаренко.

Отметим, что первый поединок завершился победой АЭКа 2:1.

За ходом матча можете следить в текстовой онлайн трансляции на UA-Футбол >>>

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В статье: Лига Европы АЕК (Ларнака) СК Днепр-1
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