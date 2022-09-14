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Динамо - АЕК (Ларнака) Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы
(1 голосов)

Динамо - АЕК (Ларнака): Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 15.09.2022 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол

Динамо - АЕК (Ларнака) Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Фото - АЕК (Ларнака) / автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

"Динамо" начало свою борьбу в Лиге Европы с поражения от "Фенербахче". Кроме потери очков, киевляне потеряли еще и нескольких игроков из-за травм. Эти эпизоды лишь подчеркнули кризис, постигший команду Луческу. Однако уже заметен и проблеск: в последнем туре чемпионата "Динамо" одержало первую за долгое время победу, одолев ФК "Львов".

В матче Лиги Европы с АЭК победа является обязательной программой. Не стоит рассчитывать на выход из группы, если дома не побеждать представителя четвертой корзины. Дополнительной изюминки матча добавляет тот факт, что АЭК (Ларнака) в этом сезоне уже встречался с представителем Украины: в квалификации Лиги Европы дважды победил "Днепр-1".

Матч состоится в четверг, 15-го сентября, в 22:00. Прямую онлайн видеотрансляцию в Украине обеспечит официальный транслятор еврокубков видеосервис MEGOGO. Также сигнал будет доступен у провайдера Воля ТВ.

Если у вас нет возможности посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий в текстовой трансляции. Она доступна в матч-центре UA-Футбол >>>

На YouTube-канале "Подкасты UA-Футбол" >>> состоится аудиотрансляция матча – живой комментарий матча в реальном времени.

Также следует напомнить, что каждый еврокубковый матч "Динамо" и других украинских команд влияет на ситуацию в Таблице коэффициентов. Украина борется за то, чтобы сохранить квоту в пять команд. Обо всех нюансах борьбы, заявках, посевах, рейтингах и коэффициентах читайте в профильном телеграмм-канале >>>

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В статье: Лига Европы Динамо (Киев) АЕК (Ларнака)
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