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Динамо прибыло в Ренн - дорога у команды заняла 12 часов
Завтра киевляне сыграют против одноименной команды
Фото: ФК Динамо Київ
После 12-ти часов в пути киевское "Динамо" прибыло во французский Ренн, где завтра проведет поединок 3-го тура группового раунда Лиги Европы УЕФА против одноименной команды.
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Дорога на северо-запад Франции длилась 12 часов - из Ужгорода "бело-синие" автобусом переехали в аэропорт словацкого города Кошице, откуда вылетели в Ренн, прибыв на место новой дислокации поздно вечером. Поселилась команда в отеле, расположенном в здании старинного замка, который находится в 60 км от Ренна.
Сегодня в графике "бело-синих" – традиционные предматчевые мероприятия. На 18:30 по местному времени запланирована пресс-конференция Мирчи Луческу и одного из игроков "Динамо", после чего киевляне опробуют газон стадиона "Роазон Парк".
Напомним, матч "Ренн" – "Динамо" состоится на "Роазон Парк" в четверг, 6 октября. Начало – в 22:00 по киевскому времени.
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