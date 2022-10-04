Луческу проведет свой 250-й матч в еврокубках. Он сравняется с Венгером

Выездной поединок Лиги Европы против "Ренна" станет юбилейной, 250-й еврокубковой игрой в тренерской карьере Мирчи Луческу. Его дебют в континентальных клубных турнирах в качестве наставника одной из играющих команд состоялся 36 лет назад. Свой первый еврокубковый матч на тренерском мостике Мистер провел 17 сентября 1986 года, когда возглавляемое им бухарестское "Динамо" в первом раунде Кубка обладателей Кубков уступило на стадионе "Кемаль Стафа" в столице Албании Тиране местному клубу "17 Нентори" (0:1). А свою первую еврокубковую победу Мирча одержал лишь спустя два года, 7 сентября 1988-го, когда "красно-белые" на родном стадионе в Бухаресте разгромили финский "Куусюси" (3:0). Произошло это также в рамках 1/16 Кубка Кубков.

Более 60% всех еврокубковых баталий Луческу-тренера пришлись на матчи Лиги чемпионов. И это при том, что впервые сыграть в самом престижном клубном турнире Европы румынскому специалисту довелось лишь через 12 лет после своего дебюта в ЕК. Причем, тут он начал с победы. В декабре 1998 года возглавляемый Мирчей миланский "Интер" в последнем туре группового этапа ЛЧ одолел на выезде австрийский "Штурм" (2:0).

Всего же под руководством Луческу в еврокубковых турнирах в разные годы играли восемь команд, чаще других – донецкий "Шахтер". За 12 сезонов (2004-2016) "горняки" с румынским коучем во главе успели провести на европейской арене 134 поединка. А вот так выглядит полная статистика выступлений всех "птенцов Луческу" в еврокубках:

ДИНАМО (БУХАРЕСТ)

Кубок Кубков – 18 (8 побед, 3 ничьих, 7поражений)

Всего: 18 игр (+8 =3 –7) .

РАПИД (БУХАРЕСТ)

Лига чемпионов – 2 (+0 =1 –1).

Кубок Кубков – 4 (+2 =2 –0).

Кубок Интертото – 2 (+0 =1 –1)

Всего: 8 игр (+2 =4 –2) .

ИНТЕР (МИЛАН)

Лига чемпионов – 3 (+1 =1 –1).

Всего: 3 игры (+1 =1 – 1) .

ГАЛАТАСАРАЙ

Лига чемпионов – 32 (+13 =11 –8)

Суперкубок УЕФА – 1 (+1 =0 –1)

Всего: 33 игры (+14 =11 –8) .

БЕШИКТАШ

Лига чемпионов – 6 (+2 =1 –3)

Кубок УЕФА – 12 (+4 =3 –5)

Всего: 18 игр (+6 =4 –8) .

ШАХТЕР

Лига чемпионов – 88 (+36 =19 –33)

Кубок УЕФА/Лига Европы – 45 (+24 =11 –10)

Суперкубок УЕФА – 1 (+0 =0 –1)

Всего: 134 игры (+60 =30 –44) .

ЗЕНИТ

Лига Европы – 8 (+6 =0 –2)

Всего: 8 игр (+6 =0 –2) .

ДИНАМО (КИЕВ)

Лига чемпионов – 21 (+7 =3 –11)

Лига Европы – 6 (+1 =1 –4)

Всего: 27 игр (+8 =4 –15) .

ИТОГО: 249 игр (+105 =57 –87)

Для полноты картины приведем и распределение по турнирам:

Лига Чемпионов – 152 игры (+59 =36 –57)

Кубок УЕФА/Лига Европы – 70 игр (+35 =15 –20)

Кубок Кубков – 22 игры (+10 =5 –7)

Суперкубок УЕФА – 2 игры (+1 =0 –1)

Кубок Интертото – 2 игры (+0 =1 –1)

Однако, помимо того, что Луческу в четверг достигнет юбилейной отметки, он еще и сравняется в еврокубковом реестре тренеров-гвардейцев с Арсеном Венгером. Мирча в этом списке будет делить со знаменитым французом вторую строчку, а уже через неделю сможет расположиться на ней единолично. Впереди только легендарный шотландец Алекс Фергюсон с 269 играми в активе. Сможет ли Луческу бросить вызов достижению сэра Алекса или уже не успеет, как вы думаете?

В целом же на сегодняшний день лишь шесть тренеров в мире могут похвастаться тем, что достигли отметки в 200 матчей в турнирах УЕФА. Вот этот звездный секстет:

Алекс Фергюсон – 269 матчей (210 в Лиге чемпионов) Арсен Венгер – 250 (202) Мирча Луческу – 249 (152) Карло Анчелотти – 230 (187) Жозе Моуриньо – 212 (151) Джованни Трапатонни – 201 (82)