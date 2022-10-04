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Луческу проведет свой 250-й матч в еврокубках. Он сравняется с Венгером
Румынский наставник киевского "Динамо" с четверга будет делить второе место в списке тренеров-гвардейцев еврокубков – впереди лишь Фергюсон
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Выездной поединок Лиги Европы против "Ренна" станет юбилейной, 250-й еврокубковой игрой в тренерской карьере Мирчи Луческу. Его дебют в континентальных клубных турнирах в качестве наставника одной из играющих команд состоялся 36 лет назад. Свой первый еврокубковый матч на тренерском мостике Мистер провел 17 сентября 1986 года, когда возглавляемое им бухарестское "Динамо" в первом раунде Кубка обладателей Кубков уступило на стадионе "Кемаль Стафа" в столице Албании Тиране местному клубу "17 Нентори" (0:1). А свою первую еврокубковую победу Мирча одержал лишь спустя два года, 7 сентября 1988-го, когда "красно-белые" на родном стадионе в Бухаресте разгромили финский "Куусюси" (3:0). Произошло это также в рамках 1/16 Кубка Кубков.
Более 60% всех еврокубковых баталий Луческу-тренера пришлись на матчи Лиги чемпионов. И это при том, что впервые сыграть в самом престижном клубном турнире Европы румынскому специалисту довелось лишь через 12 лет после своего дебюта в ЕК. Причем, тут он начал с победы. В декабре 1998 года возглавляемый Мирчей миланский "Интер" в последнем туре группового этапа ЛЧ одолел на выезде австрийский "Штурм" (2:0).
Всего же под руководством Луческу в еврокубковых турнирах в разные годы играли восемь команд, чаще других – донецкий "Шахтер". За 12 сезонов (2004-2016) "горняки" с румынским коучем во главе успели провести на европейской арене 134 поединка. А вот так выглядит полная статистика выступлений всех "птенцов Луческу" в еврокубках:
ДИНАМО (БУХАРЕСТ)
- Кубок Кубков – 18 (8 побед, 3 ничьих, 7поражений)
- Всего: 18 игр (+8 =3 –7).
РАПИД (БУХАРЕСТ)
- Лига чемпионов – 2 (+0 =1 –1).
- Кубок Кубков – 4 (+2 =2 –0).
- Кубок Интертото – 2 (+0 =1 –1)
- Всего: 8 игр (+2 =4 –2).
ИНТЕР (МИЛАН)
- Лига чемпионов – 3 (+1 =1 –1).
- Всего: 3 игры (+1 =1 – 1).
ГАЛАТАСАРАЙ
- Лига чемпионов – 32 (+13 =11 –8)
- Суперкубок УЕФА – 1 (+1 =0 –1)
- Всего: 33 игры (+14 =11 –8).
БЕШИКТАШ
- Лига чемпионов – 6 (+2 =1 –3)
- Кубок УЕФА – 12 (+4 =3 –5)
- Всего: 18 игр (+6 =4 –8).
ШАХТЕР
- Лига чемпионов – 88 (+36 =19 –33)
- Кубок УЕФА/Лига Европы – 45 (+24 =11 –10)
- Суперкубок УЕФА – 1 (+0 =0 –1)
- Всего: 134 игры (+60 =30 –44).
ЗЕНИТ
- Лига Европы – 8 (+6 =0 –2)
- Всего: 8 игр (+6 =0 –2).
ДИНАМО (КИЕВ)
- Лига чемпионов – 21 (+7 =3 –11)
- Лига Европы – 6 (+1 =1 –4)
- Всего: 27 игр (+8 =4 –15).
ИТОГО: 249 игр (+105 =57 –87)
Для полноты картины приведем и распределение по турнирам:
- Лига Чемпионов – 152 игры (+59 =36 –57)
- Кубок УЕФА/Лига Европы – 70 игр (+35 =15 –20)
- Кубок Кубков – 22 игры (+10 =5 –7)
- Суперкубок УЕФА – 2 игры (+1 =0 –1)
- Кубок Интертото – 2 игры (+0 =1 –1)
Однако, помимо того, что Луческу в четверг достигнет юбилейной отметки, он еще и сравняется в еврокубковом реестре тренеров-гвардейцев с Арсеном Венгером. Мирча в этом списке будет делить со знаменитым французом вторую строчку, а уже через неделю сможет расположиться на ней единолично. Впереди только легендарный шотландец Алекс Фергюсон с 269 играми в активе. Сможет ли Луческу бросить вызов достижению сэра Алекса или уже не успеет, как вы думаете?
В целом же на сегодняшний день лишь шесть тренеров в мире могут похвастаться тем, что достигли отметки в 200 матчей в турнирах УЕФА. Вот этот звездный секстет:
- Алекс Фергюсон – 269 матчей (210 в Лиге чемпионов)
- Арсен Венгер – 250 (202)
- Мирча Луческу – 249 (152)
- Карло Анчелотти – 230 (187)
- Жозе Моуриньо – 212 (151)
- Джованни Трапатонни – 201 (82)
Все данные на 04.10.2022
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