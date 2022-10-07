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Если бы не Рашфорд, был бы позор. Омония - МЮ 2:3. Видео голов и обзор матча

Лига Европы
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Смотреть видео обзор матча Омония - Манчестер Юнайтед, Лига Европы, 06.10.2022

Если бы не Рашфорд, был бы позор. Омония - МЮ 2:3. Видео голов и обзор матча

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вашему вниманию видеообзор матча 3-го тура Лиги Европы между кипрской Омонией и Манчестер Юнайтед, в котором английскому гранду пришлось проявить характер. Красные дьяволы проиграли первый тайм, но в перерыве тренер выпустил Рашфорда и Марсьяля, и это сыграло ключевую роль. Маркус забил дважды и ассистировал на Антони – в итоге МЮ одержал вторую победу на групповом этапе.

Лига Европы. Группа Э. Третий тур
Омония - Манчестер Юнайтед 2:3
Голы: Ансарифард 34, Панайоту 85 – Рашфорд 53, Марсьяль 63, Рашфорд 84

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В статье: Манчестер Юнайтед Омония (Никосия) Маркус Рашфорд
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