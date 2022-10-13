Динамо - Ренн. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

"Динамо" еще сохраняет призрачные шансы на плей-офф Лиги Европы, но реально можно расчитывать разве что на стыковой раунд Лиги конференций. То есть, на третье место турнирной таблицы. На него "Динамо" не выйдет сегодня ни при каких условиях, но может сделать шаг к нему. Да и чисто с психологической точки зрения важно не проиграть "Ренну". Важно это и для Таблицы коэффициентов.

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Матч 4-го тура Лиги Европы состоится в четверг, 13-го октября, в 19:45. Прямую онлайн текстовую трансляцию матча обеспечит матч-центр UA-Футбол >>>

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Лига Европы. Группа В. Четвертый тур

13.10.2022. Польша. Краков. Стадион имени Юзефа Пилсудского

Арбитр в поле – Сердар Гезюбююк (Нидерланды)

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