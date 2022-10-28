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Обидчик Динамо - в списке кандидатов на звание игрока недели в Лиге Европы
На приз претендуют четыре футболиста
Фото: aek.com.cy
В четверг, 27 октября состоялись матчи 5-го тура группового этапа Лиги Европы, по итогам которых УЕФА определил претендентов на звание лучшего игрока недели.
В их числе оказался полузащитник "АЕКа" Омри Альтман, который дважды отличился в ворота киевского "Динамо" (3:3).
За награду также поборются: хавбек "Реал Сосьедада" Роберт Наварро - гол и ассист в матче против "Омонии" (2:0), форвард ПСВ Люк де Йонг - гол и результативная передача в поединке с "Арсеналом" (2:0), а также нападающий "Ренна" Амин Гуири - дубль и ассист во встрече с "Ренном" (3:3).
Проголосовать за своего фаворита можно на официальном сайте УЕФА.
Four top performances. Who gets your vote?— UEFA Europa League (@EuropaLeague) October 27, 2022
⭐️ Luuk De Jong
⭐️ Amine Gouiri
⭐️ Roberto Navarro
⭐️ Omri Altman@hankookreifen | #UELPOTW | #UEL
Также стоит добавить, что первый гол Омри Альтмана - среди претендентов на звание автора лучшего взятия ворот в этом туре.
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