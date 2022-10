Обидчик Динамо - в списке кандидатов на звание игрока недели в Лиге Европы

В четверг, 27 октября состоялись матчи 5-го тура группового этапа Лиги Европы, по итогам которых УЕФА определил претендентов на звание лучшего игрока недели.

В их числе оказался полузащитник "АЕКа" Омри Альтман, который дважды отличился в ворота киевского "Динамо" (3:3).

За награду также поборются: хавбек "Реал Сосьедада" Роберт Наварро - гол и ассист в матче против "Омонии" (2:0), форвард ПСВ Люк де Йонг - гол и результативная передача в поединке с "Арсеналом" (2:0), а также нападающий "Ренна" Амин Гуири - дубль и ассист во встрече с "Ренном" (3:3).

Проголосовать за своего фаворита можно на официальном сайте УЕФА.

Four top performances. Who gets your vote?



⭐️ Luuk De Jong

⭐️ Amine Gouiri

⭐️ Roberto Navarro

⭐️ Omri Altman@hankookreifen | #UELPOTW | #UEL