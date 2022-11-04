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Моуриньо таки будет в плей-офф. Рома – Лудогорец 3:1. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Рома – Лудогорец, Лига Европы, 3 ноября 2022
фото - Getty Images
Вашему вниманию видео обзор матча Рома - Лудогорец, которые встречались в последнем туре Лиги Европы. Перед этой игрой обе команды имели равное количество очков и претендовали на второе место в квартете – победитель получал путевку в плей-офф. В конце концов класс Ромы оказался выше: дубль Пеллегрини и гол Дзаниоло определили победу волков.
Лига Европы. Группа С. Шестой тур
Рома – Лудогорец 3:1
Голы: Пеллегрини 56, 65, пен. Дзаниоло 85 – Год 41
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