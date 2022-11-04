  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Моуриньо таки будет в плей-офф. Рома – Лудогорец 3:1. Видео голов и обзор матча
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Моуриньо таки будет в плей-офф. Рома – Лудогорец 3:1. Видео голов и обзор матча

Лига Европы
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Рома – Лудогорец, Лига Европы, 3 ноября 2022

Моуриньо таки будет в плей-офф. Рома – Лудогорец 3:1. Видео голов и обзор матча

фото - Getty Images

Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча Рома - Лудогорец, которые встречались в последнем туре Лиги Европы. Перед этой игрой обе команды имели равное количество очков и претендовали на второе место в квартете – победитель получал путевку в плей-офф. В конце концов класс Ромы оказался выше: дубль Пеллегрини и гол Дзаниоло определили победу волков.

Лига Европы. Группа С. Шестой тур

Рома – Лудогорец 3:1

Голы: Пеллегрини 56, 65, пен. Дзаниоло 85 – Год 41

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рома (Рим) Лудогорец (Разград) Лоренцо Пеллегрини
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде