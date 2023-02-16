Тренер Ренна: В Шахтере осталось много игроков высокого уровня

Главный тренер французского "Ренна" Бруно Женезио дал пресс-конференцию накануне первого матча с донецким "Шахтером" в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

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– Кто из вашей команды не готовится к поединку?

– С кадрами без изменений. Все ранее травмированные завтра не будут играть.

– У вас уже был опыт игры с украинскими клубами и как его оцените?

– Пока я не говорил с игроками относительно того, что у нас в соперниках именно украинская команда. Здесь трудно что-либо говорить, ведь я общался с тренером "Динамо" и мы понимаем, в каких условиях готовятся футболисты, исходя из ситуации в вашей стране. Безусловно, игра покажет, что соперник будет играть не только за свой клуб, но и всю страну. Знаем, что "Шахтер" сразится до последнего и сыграет на самом высоком уровне.

– Сейчас в составе отсутствует один из лидеров – Терье. Как вы собираетесь его заменить?

– Проблема не только с травмой Терье, поскольку так же не смогут сыграть еще несколько важных исполнителей. Понимаем, что для выступлений в еврокубке у нас слишком короткая скамья запасных, но стараемся этого не учитывать и просто работаем.

– Вы счастливы, что сыграете против "Шахтера" без Мудрика?

– Конечно, это футболист высокого уровня, его можно сравнить с высококалиберным оружием. Может, для нас это и хорошая новость, но все равно в "Шахтере" осталось много игроков высокого уровня. Мы долго наблюдаем за соперником, и я не могу сказать, что после ухода Мудрик нам станет гораздо легче, - рассказал Женезио.

Матч "Шахтер" - "Ренн" состоится сегодня, 16 февраля в Варшаве. Начало - в 19:45 по киевскому времени. Ответная встреча пройдет 23 февраля.