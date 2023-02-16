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Шахтер – Ренн | Онлайн аудио трансляция матча Лиги Европы

Лига Европы
(1 голосов)

Следите за игрой "горняков" в Лиге Европы вместе с нами

Шахтер – Ренн | Онлайн аудио трансляция матча Лиги Европы

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UA-Футбол
Новина українською

Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не сможет просмотреть поединок. Команда UA-Футбол прокомментирует первый поединок раунда плей-офф Лиги Европы между "Шахтером" и "Ренном".

Для "горняков" это будет дебютная официальная встреча в 2023 году. Не менее важно, что эта игра станет премьерной для дончан без Михаила Мудрика. Как "Шахтер" пройдет испытание французским клубом? Удастся ли воспитаннику академии "оранжево-черных" Дмитрию Крыскиву заменить Мудрика? Узнайте вместе с нами в стриме, посвященном игре.

Аудио трансляция поединка начнется в четверг, 16 февраля – в 19.40 по киевскому времени.

Комментатор: Сергей Швец
Режиссер: Александр Рыженко

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В статье: Шахтер (Донецк) Ренн Подкасты UA-Футбол
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Комментарии (1)
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caso46
16.02.2023 в 15:43
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них зачетные, уже второй месяц с ними уже в хорошем плюсе
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