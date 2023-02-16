Шахтер – Ренн | Онлайн аудио трансляция матча Лиги Европы

Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не сможет просмотреть поединок. Команда UA-Футбол прокомментирует первый поединок раунда плей-офф Лиги Европы между "Шахтером" и "Ренном".

Для "горняков" это будет дебютная официальная встреча в 2023 году. Не менее важно, что эта игра станет премьерной для дончан без Михаила Мудрика. Как "Шахтер" пройдет испытание французским клубом? Удастся ли воспитаннику академии "оранжево-черных" Дмитрию Крыскиву заменить Мудрика? Узнайте вместе с нами в стриме, посвященном игре.

Аудио трансляция поединка начнется в четверг, 16 февраля – в 19.40 по киевскому времени.

Комментатор: Сергей Швец

Режиссер: Александр Рыженко