ЛЕ. Ди Мария громит Нант, Львы - Мидтьюлланн, а ПСВ слишком поздно проснулся

Неделю назад середняк Лиги 1 "Нант" сенсационно зацепился за ничью в Турине, но второй раз фокус не прошел.

Анхель Ди Мария - единственный топ-игрок на две команды - решил исход противостояния за 20 минут. И как красиво он это сделал!

Первый гол - шедевр. Эль Фидео в одно касание забросил мяч в дальнюю девятку примерно с 30 метров из зоны, откуда обычно делают подачи. Даже просто решиться на такой удар сложно, а уж попасть - это высший класс.

Ну, а еще через 12 минут Ди Мария прошел по лицевой, обыграл вратаря и бил в уже пустые ворота, которые рукой закрыл Паллуа. Итог - красная ветерану "Нанта" и пенальти, который сам же Анхель и реализовал, убив остатки интриги.

Дальше "Ювентус" играл уже вполсилы. Для "Нанта" же достижением стало просто то, что команда не посыпалась и вдесятером проиграла бывшему топ-клубу 0:3, а не 0:6 или вроде того.

Плей-офф раунд ЛЕ. Нант. "Божуар"

"Нант" - "Ювентус" - 0:3 (первый матч - 1:1)

Голы: Ди Мария, 5, 20 (с пенальти), 78

"Нант": Лафон - Сентонз, Кастелетто, Жиротто, Паллуа, Саймон (Мохаммед, 73) - Сиссоко (Мутуссами, 46), Молле (Гессан, 73), Чиривелья (Траоре, 24) - Делор (Ганаго, 46), Блас

"Ювентус": Щесный - Данило (Бонуччи, 82), Бремер, Сандро - де Шильо (Кудрадо, 65), Фаджоли, Локателли, Рабьо, Костич (Илинг-Жуниор, 83) - Ди Мария (Паредес, 82), Кин (Влахович, 64)

Предупреждения: Траоре, 81, Лафон, 90+3 - Кудрадо, 87

Удаление: Паллуа, 17

Здесь "Спортинг" сделал то, что обязан был делать еще неделю назад в Лиссабоне.

Объективно "Мидтьюлланн" ниже классом, чем "Львы". Датчане могли противопоставить сопернику лишь борьбу, контратаки, желание; короче, типичный набор аутсайдера, работающий только при наличии удачи. А она сегодня была за "Спортинг".

Коатес открыл счет в толкотне после углового. Дальше "Мидтьюлланн" подвел Паулиньо, заработавший две желтых за две минуты, и все стало окончательно ясно.

Гол Поте ударом с лету - самый яркий момент противостояния этих команд. В остальном его вряд ли захотят вспоминать и те, и другие, ведь ничего выдающегося в нем не было. Все прошло, как и ожидалось. Разве что дома на "Жозе Алваладе" "Львы" промахивались непозволительно много.

Плей-офф раунд ЛЕ. Хернинг. "МСН Арена"

"Мидтьюлланн" - "Спортинг" - 0:4 (первый матч 1:1)

Голы: Коатес, 21, Поте, 50, 77, Гартенманн, 85 (автогол)

"Мидтьюлланн": Лессль - Андерссон (Тихоссен, 72), Далсгаард, Гартенманн, Паулиньо - Серенсен (Бак, 46), Гигович, Ольссон - Исаксен (Хайзельберг, 78), Селмани (Чилуфья, 46), Андреасен (Ашур, 46)

"Спортинг": Адан - Сен-Жюст, Коатес, Гонсалу Иньясиу - Эсгайю (Бельерин, 46), Угарте (Танлонго, 78), Морита (Матеус Фернандес, 53), Артур Гомес (Нуну Сантуш, 66) - Эдвардс (Тринкау, 65), Паулиньо, Поте

Предупреждения: Паулиньо, 36, Ашур, 74, Гигович, 90 - Эсгайю, 33, Угарте, 74

Удаление: Паулиньо, 38

Учитывая 0:3 в первом матче, ПСВ обязан был сегодня со старта рвать и метать, но ничего такого не было. Голландцы безропотно сдались еще до старта - из-за этого матч получился скучным.

Руду ван Нистелрою нелегко. В январе у него забрали двух ключевых исполнителей - Мадуэке и Гакпо. Тем не менее, хотя бы настрой голландцы могли бы и показать.

Вместо этого темп матча диктовала "Севилья", которая никуда не спешила и даже пешочком организовала два момента. В самом опасном - Ракитич попал в каркас.

ПСВ чуть-чуть проснулся уже в концовке - Люк де Йонг своими длиннющими ногами проткнул мяч в ворота бывшей команды. Только ни это, ни гол Фабио Силвы в последней атаке не убедили. Раньше надо было играть, и сильнее - тем более, что в этом сезоне "Севилья" на выездах ужасна. Неужели ПСВ этого не знал? 4 удара в створ за 90 минут - мало для такого матча.

Плей-офф раунд ЛЕ. Эйндховен. "Филипс"

ПСВ - "Севилья" - 2:0 (первый матч - 0:3)

Голы: де Йонг, 77, Фабио Силва, 90+4

ПСВ: Бенитес - Мвене, Рамальо, Брантуэйт, ван Анхольт (Фабио Силва, 62) - Тиль, Веерман, Гутьеррес (Мауро Жуниор, 62) - Бакайоко, де Йонг, Симонс

"Севилья": Дмитрович - Ньянзу, Фернандо, Теллес - Навас (Монтьель, 80), Жордан, Ракитич, Акунья - Оливер (Сусо, 69), Эн-Несири (Окампос, 69), Хиль (Рафа Мир, 86)

Предупреждения: Мвене, 84, Симонс, 90+5 - Акунья, 33, Ньянзу, 78, Дмитрович, 82, Рафа Мир, 90+1