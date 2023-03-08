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Зубков: В еврокубках мы показали украинский дух

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Горняки продолжают свой путь в еврокубках

Зубков: В еврокубках мы показали украинский дух

Фото: FC Shakhtar Donetsk

Новина українською

Хавбек "Шахтера" Александр Зубков перед матчем ЛЕ с "Фейеноордом" рассказал о текущем сезоне в еврокубках и тренере Игоре Йовичевиче.

"Я думаю, что "Шахтер" на своем месте. Где-то нам повезло, где-то Толя (Трубин - прим) невероятно отбивал все. Думаю, мы там, где мы есть. И мы показали хороший футбол, показали украинский дух.

Йовичевич? Наш тренер – большой мотиватор. Кроме того, мне нравится система, по которой мы играем. Она дает больше пространства для вингера, больше разнообразия. Так что я себя хорошо чувствую под его руководством. Йовичевич из группы молодых тренеров, для которых важно навязывать свой стиль и которым хочется, чтобы команда играла с мячом. Йовичевич по своему стилю не отличается от Гвардиолы или Артеты.

Пока что этот сезон как сказка. Я считаю, что в Лиге чемпионов мы сыграли достойно, но хочется еще", – сказал Зубков.

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В статье: Шахтер (Донецк) Александр Зубков
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