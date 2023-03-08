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Зубков: В еврокубках мы показали украинский дух
Горняки продолжают свой путь в еврокубках
Фото: FC Shakhtar Donetsk
Хавбек "
"Я думаю, что "Шахтер" на своем месте. Где-то нам повезло, где-то Толя (Трубин - прим) невероятно отбивал все. Думаю, мы там, где мы есть. И мы показали хороший футбол, показали украинский дух.
Йовичевич? Наш тренер – большой мотиватор. Кроме того, мне нравится система, по которой мы играем. Она дает больше пространства для вингера, больше разнообразия. Так что я себя хорошо чувствую под его руководством. Йовичевич из группы молодых тренеров, для которых важно навязывать свой стиль и которым хочется, чтобы команда играла с мячом. Йовичевич по своему стилю не отличается от Гвардиолы или Артеты.
Пока что этот сезон как сказка. Я считаю, что в Лиге чемпионов мы сыграли достойно, но хочется еще", – сказал Зубков.
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