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ЛЕ. Ярая перестрелка Униона и Юниона, Байер одной ногой в четвертьфинале
Камбек берлинцев и спокойная победа леверкузенцев
Фото: FC Union Berlin, Twitter
Лига Европы, 1/8 финала. Первые матчи
Берлин, ан дер Альтен Ферстерей
Унион – Юнион 3:3
Голы: Юранович 42, Кнохе 69, Михель 89 – Бонифасе 28, 72, Вертессен 58
Унион: Реннов – Дуки, Кнохе, Лейте – Триммель (Гиссельманн, 77), Торсбю (Левелинг, 77), Хедира, Хаберер (Лайдуни, 63), Юранович – Беккер (Михель, 78), Беренс (Сьебатшу, 63)
Юнион: Морис – Ньивкоп, Кандусс, Берджесс, ван дер Хейден, Лапуссен – Лазар, Эль-Аззузи, Линен – Вертессен (Адингра, 80), Бонифасе
Леверкузен, БайАрена
Байер – Ференцварош 2:0
Голы: Демирбай 9, Тапсоба 86
Байер: Градецки – Коссуну, Тапсоба, Та – Фримпонг, Амири, Демирбай, Инкапье – Виртц (Шик, 89) – Диаби (Гложек, 71), Азмун (Адли, 60)
Ференцварош: Дибус – Ботка (Уинго, 87), Абена, Кнустер, Чивич – Закариассен, Эсити, Вечеи – Мартинс (Гояк, 78), Ммаэ, Траоре (Баден-Фредриксен, 87)
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