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ЛЕ. Ярая перестрелка Униона и Юниона, Байер одной ногой в четвертьфинале

Лига Европы
(1 голосов)

Камбек берлинцев и спокойная победа леверкузенцев

ЛЕ. Ярая перестрелка Униона и Юниона, Байер одной ногой в четвертьфинале

Фото: FC Union Berlin, Twitter

Володимир Зуєв Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Европы, 1/8 финала. Первые матчи

Берлин, ан дер Альтен Ферстерей

Унион – Юнион 3:3

Голы: Юранович 42, Кнохе 69, Михель 89 – Бонифасе 28, 72, Вертессен 58

Унион: Реннов – Дуки, Кнохе, Лейте – Триммель (Гиссельманн, 77), Торсбю (Левелинг, 77), Хедира, Хаберер (Лайдуни, 63), Юранович – Беккер (Михель, 78), Беренс (Сьебатшу, 63)

Юнион: Морис – Ньивкоп, Кандусс, Берджесс, ван дер Хейден, Лапуссен – Лазар, Эль-Аззузи, Линен – Вертессен (Адингра, 80), Бонифасе

Леверкузен, БайАрена

Байер – Ференцварош 2:0

Голы: Демирбай 9, Тапсоба 86

Байер: Градецки – Коссуну, Тапсоба, Та – Фримпонг, Амири, Демирбай, Инкапье – Виртц (Шик, 89) – Диаби (Гложек, 71), Азмун (Адли, 60)

Ференцварош: Дибус – Ботка (Уинго, 87), Абена, Кнустер, Чивич – Закариассен, Эсити, Вечеи – Мартинс (Гояк, 78), Ммаэ, Траоре (Баден-Фредриксен, 87)

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В статье: Байер (Леверкузен) Ференцварош (Будапешт) Унион (Берлин) Юнион
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