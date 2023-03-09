Лига Европы, 1/8 финала. Первый матч

Севилья, Рамон Санчес Писхуан

Севилья – Фенербахче 2:0

Голы: Жордан 56, Ламела 85

"Севилья" сумела перевернуть матч с "Фенербахче", казавшийся абсолютно гиблым ещё до перерыва. Удачные замены и тактические коррективы Хорхе Сампаоли позволили "нервионцам" не только нейтрализовать буйную парочку Валенсия – Кинг, но и оформить весомый перевес перед поездкой в Стамбул на следующей неделе.

Начало встречи не предвещало хозяевам ничего хорошего. В их рядах царил полный хаос, которым турки могли пользовать многократно. Сонные испанцы пропустили два быстрых розыгрыша аута в дебюте, задавших тон первому тайму. В одном из них резервному киперу "нервионцев" Дмитровичу пришлось буквально снимать мяч с головы у Эннера Валенсии после кросса Креспо.

Эквадорец тут же попытался отомстить сербу, едва не закинув мяч вратарю за шиворот с центрального круга. Ещё опаснее Валенсия выглядел в взаимодействии с партнёром по атаке. На 28-й минуте Кинг обязан был забивать после зрячей передачи Эннера из глубины, но он своё рандеву с Дмитровичем провёл бездарно. Кинг имел ещё один убойный момент аккурат перед перерывом, но его удар головой пришёлся чуть выше ворот.

Но во втором тайме "Фенебрахче" мог лишь стыдливо припоминать свои промахи. Потому что в игру наконец вступила "Севилья". Выход Жордана существенно оживил игру в центре поля, а спустившийся в свою очередь в линию защиты Фернандо навёл порядок в обороне. Помимо большого объёма работы в центре поля, Жордан ещё и неожиданно открыл счёт в дебюте второй половины. Его удар из-за пределов штрафной был не особо опасным, но рикошет от защитника всё изменил, полностью дезориентировав Байындыра.

На последние 20 минут Валенсия оживил игру гостей, но эквадорец вновь пробивал туда, где Дмитрович обязан был тащить. Сампаоли в свою очередь бросил в бой ещё одного джокера. Ламела и Окампос терзали уставшие фланги гостей в конце встречи, и в конце концов те пропустили ещё раз. Ракитич неожиданно подключился в штрафную, выдержал паузу, и выкатил на Ламелу, которому оставалось лишь попасть по пустой половине ворот. 2:0. "Севилья" приходит в себя после трёх фиаско кряду.

Севилья: Дмитрович – Ньянзу, Гудель, Теллес (Жордан, 46) – Навас, Фернандо, Ракитич, Акунья (Сусо, 87) – Торрес (Окампос, 70), Хиль (Ламела, 70) – Эн-Несири (Рафа Мир, 87)

Фенербахче: Байындыр – Кадиоглу, Азиз, Акайдин, Салаи, Линкольн (Осейи-Сэмюэл, 82) – Кахведжи (Гюлер, 87), Арао, Креспо (Росси, 67) – Валенсия (Жоао Педро, 82), Кинг (Батшуайи, 67)

Предупреждения: Теллес 3, Хиль 45+3 – Кадиоглу 45+3