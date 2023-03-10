WhoScored: Ракицкий - лучший игрок матча Шахтер - Фейеноорд. Кипер гостей Велленройтер - худший

Шахтер сыграл свой первый матч 1/8 финала Лиги Европы с Фейеноордом (1:1).

По итогам матча авторитетный статистический портал WhoScored выставил оценки за матч.

Самую высокую оценку (7.4) среди игроков обеих команд получил защитник горняков Ярослав Ракицкий, который открыл счет в матче. Также у горняков высокие оценки у центрбека Николая Матвиенко (7.0) и голкипера Анатолия Трубина (6.9). Худший из игроков стартового состава Шахтера – форвард Лассина Траоре (6.2).

А вот худшим в составе гостей был признан голкипер Тимон Велленройтер, который пропустил после не самого сложного удара Ракицкого (5.9).