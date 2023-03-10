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WhoScored: Ракицкий - лучший игрок матча Шахтер - Фейеноорд. Кипер гостей Велленройтер - худший
Оценки за матч
Getty Images/Global Images Ukraine
По итогам матча авторитетный статистический портал WhoScored выставил оценки за матч.
Самую высокую оценку (7.4) среди игроков обеих команд получил защитник горняков Ярослав Ракицкий, который открыл счет в матче. Также у горняков высокие оценки у центрбека Николая Матвиенко (7.0) и голкипера Анатолия Трубина (6.9). Худший из игроков стартового состава Шахтера – форвард Лассина Траоре (6.2).
А вот худшим в составе гостей был признан голкипер Тимон Велленройтер, который пропустил после не самого сложного удара Ракицкого (5.9).
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