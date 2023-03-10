Марьян Швед: Мы выигрывали, поэтому 1:1 – это не очень хорошо

Полузащитник "Шахтера" Марьян Швед в интервью на MEGOGO поделился эмоциями по поводу первого матча 1/8-ой финала Лиги Европы УЕФА с "Фейенордом" (1:1). Цитирует игрока официальный сайт "Шахтера".

– Ничья 1:1 – это хорошо?

– Даже счет 0:0 при такой игре был бы неплохим результатом. Но мы выигрывали, и команда в раздевалке разочарована, поэтому 1:1 – это не очень хорошо. Хотя все будет разрешаться в Роттердаме, увидим, как будет.

– Фланговые игроки "Шахтера" были без поддержки. Это повлияло на то, что команде было тяжело в атаке?

– Да, конечно, ведь два основных фланговых защитника пропускали эту игру. С "Ренном" Конопля заработал пенальти, Богдан Михайличенко тоже слева очень неплохо смотрится. Без них было тяжело, и это было заметно. Но в следующем матче они уже будут с командой, потому надеюсь на положительный результат.

– Главным тактическим изменением на ответный матч будет возвращение в состав основных защитников?

– Это будет одним из наших усилений. Но если каждый добавит, то будем лучше выглядеть и сражаться за выход в 1/4-ю финала Лиги Европы.

Отметим, что ответный матч между "Шахтером" и "Фейеноордом" состоится 16-го марта.