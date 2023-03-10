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Андалусцы снова идут за победой в ЛЕ. Видео голов и обзор матча Севилья - Фенербахче 2:0

Лига Европы
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Найдут ли турки ответ на это поражение через неделю?

Андалусцы снова идут за победой в ЛЕ. Видео голов и обзор матча Севилья - Фенербахче 2:0

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Denis Doyle - UEFA/UEFA

UA-Футбол
Новина українською

Тренеры меняются, но традиция остается - похоже, у "Севильи" уже есть какой-то особый ген к успешным выступлениям в Лиге Европы. После перехода во второй по статусу еврокубок из Лиги чемпионов андалусский коллектив уже прошел нидерландский "ПСВ", а теперь сделал себе преимущество в два гола против "Фенербахче" в битве за четвертьфинал. В "Севилье" снова делают ставку на выход в ЛЧ через еврокубок, жертвуя чемпионатом?

Лига Европы. 1/8 финала. Первый матч
"Севилья" (Испания) – "Фенербахче" (Стамбул, Турция) 2:0
Голы: Хордан 56, Ламела 85

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В статье: Фенербахче (Стамбул) Севилья
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