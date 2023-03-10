Леоненко: Нет чутья, что Шахтер пройдет Фейеноорд. Надо, чтобы везло так, как Ракицкому

Экс-игрок "Динамо", а ныне эксперт Виктор Леоненко порадовался за гол защитника "Шахтера" Ярослава Ракицкого в ворота "Фейеноорда", а также спрогнозировал общий итог противостояния. Напомним, чтоп первый матч закончился вничью 1:1 .

"Велленройтер и любой вратарь ничего не смог бы сделать, потому что гол суперсчастливый. Выбей защитник не на угловой, а в аут, мы бы не увидели этот супергол шестым позвонком от Ракицкого. Мне кажется даже если руками стараться перекинуть голкипера, то такую траекторию не придумаешь.

У меня нет чутья, что мы пройдем дальше. Надо, чтобы везло так, как Ракицкому. Не знаю, что там должен сделать Трубин, мне кажется, что надо еще пару вратарей поставить и все равно "Фейеноорд" забьет. Команда попалась не по зубам, ждать только счастья", – сказал Леоненко.