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Леоненко: Нет чутья, что Шахтер пройдет Фейеноорд. Надо, чтобы везло так, как Ракицкому
Ракицкому удался действительно lucky punch
shakhtar.com
Экс-игрок "Динамо", а ныне эксперт Виктор Леоненко порадовался за гол защитника "Шахтера" Ярослава Ракицкого в ворота "Фейеноорда", а также спрогнозировал общий итог противостояния. Напомним, чтоп
"Велленройтер и любой вратарь ничего не смог бы сделать, потому что гол суперсчастливый. Выбей защитник не на угловой, а в аут, мы бы не увидели этот супергол шестым позвонком от Ракицкого. Мне кажется даже если руками стараться перекинуть голкипера, то такую траекторию не придумаешь.
У меня нет чутья, что мы пройдем дальше. Надо, чтобы везло так, как Ракицкому. Не знаю, что там должен сделать Трубин, мне кажется, что надо еще пару вратарей поставить и все равно "Фейеноорд" забьет. Команда попалась не по зубам, ждать только счастья", – сказал Леоненко.
Напомним, ответная игра между командами состоится 16 марта в Роттердаме.
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