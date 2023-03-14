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Шахтер снова борется за бонус, для Швейцарии он недоступен, у Турции на кону свыше балла

Лига Европы
(1 голосов)

Анонс ответных матчей 1/8-й финала Лиги Европы и Лиги конференций

Шахтер снова борется за бонус, для Швейцарии он недоступен, у Турции на кону свыше балла

Getty Images/Global Images Ukraine

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Впереди те же перспективы, возможности и шансы, что и на прошлой неделе – идет заочная борьба между Украиной и Швейцарией за тринадцатую позицию Таблицы коэффициентов. По сравнению с первыми матчами 1/8-й финала сейчас есть одно изменение – "Шахтер", кроме игровых очков, может получить один бонусный балл за выход в четвертьфинал.

То есть, на кону у Украины не два (0.4), а три (0.6) балла в Таблице коэффициентов. Однако это не меняет общей сути: для опережения конкурента уже по итогу ближайшего матча "Шахтеру" нужна только победа параллельно с поражением "Базеля". Даже ничья швейцарцев со "Слованом" будет означать, что Украина при любом результате "Шахтера" минимум до четвертьфиналов будет на четырнадцатом месте.

К слову, "Базель", в отличие от "Шахтера", на бонусный балл сейчас рассчитывать не может – даже если пройдет в 1/4-ю. В Лиге конференций в плей-офф бонус только за выходы в полуфинал и финал.

К слову "номер два". На прошлой неделе была использована возможность ошибаться в гипотетической борьбе с Сербией. Теперь, чтобы опередить эту страну в этом сезоне, "Шахтеру" нужно выигрывать все матчи Лиги Европы без исключения. Включая финал. Понятно, что это из области глубочайшей теории. Для опережения Турции требуются поражения всех трех турецких команд на неделе и >2.200 балла от "Шахтера". То есть, по меньшей мере, выход в финал Лиги Европы… Лучше сконцентрироваться на Швейцарии. Добавим лишь, что если Украина не опередит все три страны с трио Швейцария-Турция-Сербия, то потеряет шансы на прямое место для чемпиона УПЛ в группе Лиги чемпионов 2024/25 через Таблицу коэффициентов. Останется лазейка только через сезонный коэффициент.

Ну и не забываем о перспективах нашего чемпиона в процессе избавления от необходимости проходить квалификацию к следующей Лиги чемпионов. Не идущий в топ-4 в своей лиге "Челси" уже в четвертьфинале текущей Лиги чемпионов. Это Украине не на руку, но это еще не лишает нас шансов на общий успешный результат. На неделе полезны будут вылеты "Ливерпуля" и "Айнтрахта". Они также в своих чемпионатах находятся вне первой четверки.

(выгодны победы команд, который выделены жирным)

Лига конференций

15.03.2023

  • "Башакшехир" (Турция) 19:00 "Гент" (Бельгия) (первый матч – 1:1).

16.03.2023

  • "Слован" (Словакия) 19:45 "Базель" (Швейцария) (первый матч – 2:2);
  • "Сивасспор" (Турция) 19:45 "Фиорентина" (Италия) (первый матч – 0:1).

Остальные матчи

  • "Юргорден" (Швеция) 19:45 "Лех" (Польша) (первый матч – 0:2);
  • "Вест Хэм" (Англия) 22:00 АЕК (Ларнака, Кипр) (первый матч – 2:0);
  • АЗ (Нидерланды) 22:00 "Лацио" (Италия) (первый матч – 2:1);
  • "Ницца" (Франция) 22:00 "Шериф" (Молдова) (первый матч – 1:0);
  • "Вильярреал" (Испания) 22:00 "Андерлехт" (Бельгия) (первый матч – 1:1).

Лига Европы

16.03.2023

  • "Фейеноорд" (Нидерланды) 19:45 "Шахтер" (Украина) (первый матч – 1:1);
  • "Фенербахче" (Турция) 19:45 "Севилья" (Испания) (первый матч – 0:2).

Остальные матчи

  • "Фрайбург" (Германия) 19:45 "Ювентус" (Италия) (первый матч – 0:1);
  • "Бетис" (Испания) 19:45 МЮ (Англия) (первый матч – 1:4);
  • "Юнион Сент-Жилуаз" (Бельгия) 22:00 "Унион" (Германия) (первый матч – 3:3);
  • "Ференцварош" (Венгрия) 22:00 "Байер" (Германия) (первый матч – 0:2);
  • "Арсенал" (Англия) 22:00 "Спортинг" (Португалия) (первый матч – 2:2);
  • "Реал Сосьедад" (Испания) 22:00 "Рома" (Италия) (первый матч – 0:2).
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В статье: Лига Европы 1/8 финала Лига конференций
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fdornyukhtikov
14.03.2023 в 22:56
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