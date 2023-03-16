Арсенал - Спортинг. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

"Арсенал" продолжает изнурительную борьбу за корону в АПЛ, но и Лигу Европы "канониры" не собираются отпускать. Первый матч против "Спортинга" не дал ответов на вопрос о фаворите этой пары (2:2), хотя на своем поле у лондонцев видится больше шансов.

Матч 1/8-й финала Лиги Европы "Арсенал" - "Спортинг" состоится в четверг, 16-го марта, в 22:00. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит видеосервис MEGOGO. MEGOGO – официальный транслятор еврокубков в Украине.

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Лига Европы, 1/8 финала, ответный матч

16 марта 2023. Лондон, “Эмирейтс”

(первый матч – 2:2)

Телетрансляция – Megogo Футбол 2

Текстовая трансляция – UA-Футбол