Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Арсенал - Спортинг. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Арсенал - Спортинг: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 16.03.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Арсенал" продолжает изнурительную борьбу за корону в АПЛ, но и Лигу Европы "канониры" не собираются отпускать. Первый матч против "Спортинга" не дал ответов на вопрос о фаворите этой пары (2:2), хотя на своем поле у лондонцев видится больше шансов.
Матч 1/8-й финала Лиги Европы "Арсенал" - "Спортинг" состоится в четверг, 16-го марта, в 22:00. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит видеосервис MEGOGO. MEGOGO – официальный транслятор еврокубков в Украине.
Смотреть можно прямо в этой новости.
- Все самые яркие моменты матча, текстовая трансляция в режиме Live в Telegram UA-Football
Лига Европы, 1/8 финала, ответный матч
16 марта 2023. Лондон, “Эмирейтс”
“Арсенал” 22:00 “Спортинг”
(первый матч – 2:2)
Телетрансляция – Megogo Футбол 2
Текстовая трансляция – UA-Футбол
Популярное сейчас
- Мудрик обошел Зинченко - Transfermarkt обновил ценники украинцев в АПЛ
- Польша объявила о передаче первой партии МиГов Украине
- Воины Холодного Яра показали, как им удалось приземлить российский бомбардировщик под Бахмутом
- Шахтер в Лиге Европы, Динамо - Заря и Эль-Класико. Расписание футбола на 13 - 19 марта
- "Несите достойно проигрыш". Жена Пятова ответила на обвинения Кривбасса в сторону Шахтера
- Красотка дня. Роскошная итальянская футболистка, охотно меняющая форму на бикини. ФОТО