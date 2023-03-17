Кина не будет - блэкаут. Акценты зрителя на игре Фейеноорда с Шахтером

Оно, конечно, неприятно. Ощущения, как будто ты сидел в кинотеатре и смотрел интересный фильм, а тут бац – и электричество кончилось. Причем везде и надолго. И теперь тебе пилить в этой кромешной тьме несколько километров домой с соответствующим настроением и безрадостными перспективами. Знакомое чувство?

Сначала обязательная программа. Как говорится в известном старом анекдоте, пионер должен быть вежливым. А вы, бабушка, хоть клей с горя нюхайте…

Зрелищность? Дюжина моментов – априори весело. Конечно, не для всех это праздник, но условному немцу вполне зашло бы, как нам – погром "Лейпцига". Если бы немец, разумеется, вообще стал это смотреть. О голландцах просто молчу. Увы, нам досталась роль боксерской груши. Правда, ее-то в нокаут не пошлешь.

Интрига? Думаю, все стало ясно с первым же голом, забитым Хименесом на 9-й минуте. И пусть второй случился в середине тайма, но в эти четверть часа между ними, по-хорошему, поле представляло собой улицу с односторонним движением. Как и почти весь матч. К счастью, "Фейеноорд" остановился еще до середины второго тайма.

Логика? Если задаться педантичностью, то я вам легко высчитаю закономерные и почти почетные для нас в этих обстоятельствах 1:3. У них залетало практически все – это правда: реализовано семь шансов из девяти. У нас – классический один из трех, если считать попытки Судакова и Зубкова. Полегчало?

Судейство? Возможно, испанец Мансано нас пожалел: по мнению коллеги Юстаса, красная карточка светила Бондаренко на 20-й минуте, при 0:1, с вероятностью пятьдесят на пятьдесят. Страшно подумать, что было бы тогда…

Везение? Да, шарахнул Судаков в перекладину на 30-й минуте, при 0:2. При сильном желании и буйной фантазии можно себе представить, как изменилась бы игра после ответного мяча в этой ситуации. Прежде всего, психологически. Но лично вы в это верите? У меня получается с трудом. А лимит "шахтерского" фарта был исчерпан давно.

Личности? Больше других нашу оборону терзала троица в составе: Идрисси, Джаханбахш и Кюкчу. Вот в таком порядке, пожалуй, они мне и запомнились. Любопытно, когда эти фамилии произносят по-нидерландски, язык остается неповрежденным? Хотя, скорее всего, кличут по именам.

Теперь без протокола. Нас опустили с небес на грешную землю и поставили на свое место. Сильно, но аккуратно, даже гол престижа имел место быть. Которому благодушно аплодировала семь раз удовлетворенная публика. Такое случается, когда прыгнешь выше головы: падать с верхотуры бывает больно. А сегодня для нас и попасть в лучшую полусотню клубов Европы за счастье великое.

Такова объективная реальность, данная нам во вчерашних ощущениях. И странно бывает наткнуться где-нибудь в комментариях на истерящих и голосящих потерпевших. Для которых словно нет и не было войны со всеми вытекающими из нее страшными и тяжелыми последствиями. В том числе, для украинского футбола.

Неслыханное в истории счастье, что он вообще существует. Как будто ничего не произошло. Похоже, кто-то чересчур увлекся этой щедро предоставленной ему возможностью из мирной жизни. Настолько, что стал привычно требовать результата.

Если бы мне кто-то сказал летом, что "Шахтер" покинет Европу в марте, а "Днепр-1" - в феврале, я бы, пожалуй, в это попросту не поверил. И поэтому сегодня я не вправе возмущаться тем, как именно они это сделали.

"Кривбасс"? Не считаю, что он обязан был идти навстречу пожеланиям нашего представителя в Европе только на основании этого статуса последнего. У них своя правда, они действительно давно добивались права играть в Кривом Роге. Так почему именно они должны совершать этот вояж в оба конца, причем во второй раз в сезоне?

Почему они должны жертвовать собственными интересами в угоду интересам соперника, который и так намного сильнее, а теперь получил бы преимущество своего поля "в национальных интересах"? Потому что, может быть, "Шахтер" не проиграл бы в Роттердаме? Потому что, может быть, "Кривбасс" когда-нибудь тоже выйдет в Европу?

Во-первых, ключевое – эти самые "может быть". Во-вторых, стоит ли овчинка выделки: все ради того, чтобы один-два раза смотаться в ближнее зарубежье в квалифайне? Я вас умоляю. И в-главных, "Кривбасс" - такой же полноправный член УПЛ, как и "Шахтер". Право "Шахтера" - попросить о переносе, право "Кривбасса" - отказать.

Еще раз, он не обязан содействовать искусственному улучшению подготовки соперника к ответственной игре ценой ухудшения условий для себя. Ни юридически, ни морально. Ибо происшедшее с "Шахтером" - обратная сторона медали за участие в евросезоне, и это его проблемы. А у соперников – свои задачи, приоритеты и более скромные возможности.

Нам же сейчас остается с трепетом душевным ожидать поединка сборной в Англии. Ибо, рассуждая логически, там нас должно постичь нечто подобное. А Ротань, который, по большому счету, и не тренер еще, он только учится, смотрится типичным козлом отпущения, принесенным в жертву неизбежному фиаско в силу обстоятельств.

Впрочем, если футбол таки не вне политики, то на уровне национальных сборных для англичан было бы политкорректно выиграть у Украины с тем же счетом 3:1. И волки сыты, и овцы местами целы. Естественно, это грустная шутка.

Возвращаясь же к "Шахтеру", самое неприятное, на мой взгляд, то, что сосредоточившись на УПЛ, он будет здесь играючи щелкать своих визави как орешки. И, памятуя о роттердамском погроме, мы будем сокрушаться: чего же тогда стоят остальные наши команды?

Шо маємо, те маємо. Не время для критики – война на дворе. Уровень футбола в стране не мог не упасть: футбол не является чем-то исключительным, вещью в себе – он неотъемлемая часть страны. И, честное слово, все могло быть гораздо хуже. А "им за это платят, и поэтому они обязаны" - разговоры в пользу бедных и невежественных. Если вам от этого легче, говорите и вы.

В украинском футболе блэкаут: не видно ни зги. И сейчас мы сидим, каждый у своего окна, в надежде разглядеть свет хоть в каком-то из окружающих домов – значит, когда-нибудь и у нас появится. Но свое кино мы досмотрим еще не скоро.