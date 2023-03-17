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Йовичевич: Приносим извинение болельщикам, которые надеялись на нас и на новое чудо
Шахтер завершил свой еврокубковый поход
Фото: shakhtar.com
Главный тренер "
"Поражение очень болит, и мы приносим извинение украинским болельщикам, которые надеялись на нас и на новое чудо. Но был хороший соперник, который наказал нас за все ошибки. Возможно, при 0:2, когда были моменты Судакова, мы могли вернуться, но третий гол закончил все наши иллюзии.
Но я горжусь ребятами и тем европутем, который мы прошли. 10 матчей сыграла команда, на которую никто не ставил. И мы должны ценить то, что нам удалось сделать. Теперь нужно переориентироваться на чемпионат, который является основной для еврокубков.
А за этот результат отвечаю я, поэтому еще раз извиняюсь за большое поражение", — сказал Йовичевич.
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