35-летний воспитанник Реала – игрок недели в Лиге Европы. Благодаря голкиперу Спортинг прошел Арсенал

"Спортинг" по серии пенальти прошел "Арсенал" в Лиге Европы. Голкипер португальской команды Антонио Адан признан лучшим игроком недели в турнире.

35-летний испанец сделал 7 сейвов и отбил пенальти Мартинелли в послематчевой серии пенальти.

Адан обошел в голосовании капитана "Фейенорда" Оркуна Кекчу с 2 голами и голевой передачей, Каземиро с голевой передачей и Лазара из "Юниона" с голом и голевым пасом.

Напомним, что Адан является воспитанником мадридского "Реала", он провел в клубе более 10 лет, после чего ушел свободным агентом в "Кальяри". В 2020-м он вновь на правах свободного агента ушел из "Атлетико" в "Спортинг".

Адан стал основным голкипером "Спортинга", несмотря на возраст. В этом сезоне он провел 36 матчей, 14 из которых отстоял на ноль.