Михайличенко - о поражении Шахтера Фейеноорду: Есть такой жаргон у футболистов – "мертвые"

Экс-хавбек и тренер "Динамо" Алексей Михайличенко прокомментировал болезненное поражение "Шахтера" "Фейеноорду" (1:7) в 1/8 финала Лиги Европы .

"Я попытаюсь успокоить, потому что я видел не только глазами болельщика, я видел как специалист. Я не узнал "Шахтер", но мы все видим только картинку, саму игру. Мы не видели, как они ехали, добирались, восстанавливались. Потому что сейчас два-три дня между матчами и дорога может их забрать.

Есть такой жаргон у футболистов – "мертвые". У них ноги не бьют. Да, "Фейеноорд" очень яркая команда, которая находится на пике формы, но я понимаю, что "Шахтеру" не хватило времени на подготовку к этой игре.

Я знаю, что они оклемаются после этого, потому что они сильны характером. Те игроки, которые есть – они очень хорошего уровня", - заявил Михайличенко.