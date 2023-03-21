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Михайличенко - о поражении Шахтера Фейеноорду: Есть такой жаргон у футболистов – "мертвые"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-хавбек и тренер "Динамо" Алексей Михайличенко прокомментировал болезненное поражение "Шахтера" "Фейеноорду" (1:7) в 1/8 финала
"Я попытаюсь успокоить, потому что я видел не только глазами болельщика, я видел как специалист. Я не узнал "Шахтер", но мы все видим только картинку, саму игру. Мы не видели, как они ехали, добирались, восстанавливались. Потому что сейчас два-три дня между матчами и дорога может их забрать.
Есть такой жаргон у футболистов – "мертвые". У них ноги не бьют. Да, "Фейеноорд" очень яркая команда, которая находится на пике формы, но я понимаю, что "Шахтеру" не хватило времени на подготовку к этой игре.
Я знаю, что они оклемаются после этого, потому что они сильны характером. Те игроки, которые есть – они очень хорошего уровня", - заявил Михайличенко.
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