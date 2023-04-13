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ЛЕ. Манчестер Юнайтед – Севилья 2:2. И вашим, и нашим

Лига Европы
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(2 голосов)

Подопечные тен Хага забили четыре гола, однако есть одно "но"

ЛЕ. Манчестер Юнайтед – Севилья 2:2. И вашим, и нашим

Getty Images/Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Европы

1/4 финала, первый матч

"Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Феликс Цвайер (Германия)

24 матча подряд "Манчестер Юнайтед" не проигрывал на "Олд Траффорд". Серия продолжилась до юбилейного числа 25, однако встреча завершилась не так, как хотелось. Определенные изменения в ходе событий матча во втором тайме сыграли далеко не на руку тен Хагу.

Старт однозначно был за "Манчестер Юнайтед". Андалусийцы наглядно показали, почему они болтаются в нижней части турнирной таблицы чемпионата Испании. Особенно это касается обороны.

По состоянию на 21 минуту зимний новичок "манкунианцев" Марсель Забитцер оформил дубль. Сначала он забил из-под Маркана (рикошет от защитника немного помог), а затем Марсьяль благодаря прекрасной индивидуальной игре (против своего бывшего клуба, кстати) вывел австрийца один на один с голкипером – Забитцер не промахнулся. Первый его дубль за МЮ.

"Манчестер Юнайтед" продолжал давить. "Севилья" часто грубо останавливала атаки хозяев, мало выходила в наступления, однако к концу тайма инициатива плавно перешла к гостям. Здесь скорее нужно указать, что именно хозяева отдали мяч сопернику. И могли поплатиться, однако удар Ракитича со стандарта полетел чуть выше перекладины, а удар Ньянзу потянул де Хеа. Но тревожный колокольчик для команды тен Хага раздался.

После перерыва "красные дьяволы" снова вышли заряженные. Каземиро на 58-й минуте заработал на себе уже третью желтую карточку. Андалусийцы, хоть и имели уже четыре предупреждения, но все равно играли жестко.

На 61-й минуте Антони мог закрывать игру, но после чудесного сольного прохода он попал в левую стойку. Впоследствии оба тренера провели серию замен, который изменили вектор атак. Теперь "Севилья" все чаще тревожила де Хеа.

Финал для хозяев был полностью провальным. На 85-й минуте посыпался Маласия. Он сначала пропустил себе за спину мяч на Наваса, а затем срезал прострел от того же 38-летнего испанца в свои ворота.

Еще через две минуты на ровном месте травмировался Лисандро Мартинес. Тен Хаг уже использовал пять замен, поэтому МЮ доигрывал матч в меньшинстве. После этого были провалы в центре обороны, в которых Эн Несири дважды бил головой. Сначала его удар в бешеном прыжке вытащил де Хеа, а затем – на 90+3-й минуте – испанец не спас. А что делать, когда твой игрок снова бьет тебе в ворота? На этот раз Магуайр записал в свой пассив автогол. Да, это был курьез, однако счет 2:2 на табло зафиксирован.

Магия "Севильи" в ЛЕ продолжает работать. "Манчестер Юнайтед" на выезде в этом сезоне играет не лучшим образом. У андалусийцев появился шанс на проход в следующий раунд, особенно если учитывать 0:2 на 21-й минуте. Все решится через неделю в Испании.

"Манчестер Юнайтед" - "Севилья" 2:2

Голы: Забитцер 14, 21 – Маласия 84 (авт.), Магвайр 90+3 (авт.)

Манчестер Юнайтед: де Хеа – Уан-Биссака, Варан (Магуайр 46), Мартинес, Маласия – Каземиро, Забитцер – Антони (Пельистри 81), Фернандеш (Эриксен 62), Санчо (Эланга 62) – Марсьяль (Вегхорст 62)

Севилья: Буну – Монтьель (Папу Гомес 90), Ньянзу (Сусо 73), Маркан, Акунья – Фернандо, Гудель – Окампос, Ракитич, О. Торрес (Хесус Навас 46) – Ламела (Эн Несири 66)

Предупреждения: Фернандеш 41, Антони 65, Пельистри 89 – Монтьель 11, Ракитич 25, Ламела 38, Гудель 58, Акунья 72

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В статье: Севилья Манчестер Юнайтед
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Комментарии (3)
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Барселиниуc (землянин)
14.04.2023 в 00:45
енто пздц
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0
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Forsaken (Черкаси)
14.04.2023 в 00:37
Севілья таки справді душу продала за ЛЄ, так немічно зливати матч і щоб таких 2 залетіло, просто слів немає! Багато я бачив диких автоголів, але щоб 2 таких та ще й в одному матчі…
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0
0
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Campeón
14.04.2023 в 00:10
навіть Севілья змогла. не то, що ряжений арбітрами голубо-гранатовий "чемпіон"
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0
-1

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