ЛЕ. Манчестер Юнайтед – Севилья 2:2. И вашим, и нашим

Лига Европы

1/4 финала, первый матч

"Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Феликс Цвайер (Германия)

24 матча подряд "Манчестер Юнайтед" не проигрывал на "Олд Траффорд". Серия продолжилась до юбилейного числа 25, однако встреча завершилась не так, как хотелось. Определенные изменения в ходе событий матча во втором тайме сыграли далеко не на руку тен Хагу.

Старт однозначно был за "Манчестер Юнайтед". Андалусийцы наглядно показали, почему они болтаются в нижней части турнирной таблицы чемпионата Испании. Особенно это касается обороны.

По состоянию на 21 минуту зимний новичок "манкунианцев" Марсель Забитцер оформил дубль. Сначала он забил из-под Маркана (рикошет от защитника немного помог), а затем Марсьяль благодаря прекрасной индивидуальной игре (против своего бывшего клуба, кстати) вывел австрийца один на один с голкипером – Забитцер не промахнулся. Первый его дубль за МЮ.

