Неприступные бельгийцы. Байер – Юнион 1:1. Обзор матча, видео голов

"Юнион Сент-Жилуаз" творит настоящую сказку. Никто не ожидал ничего существенного от этой команды в еврокубках, а она дошла до четвертьфинала Лиги Европы и дает там бой "Байеру".

По крайней мере, гостевая ничья 1:1 дает неплохие перспективы бельгийцам на домашний матч. Смотрите, как развивались события на поле, в видеообзоре матча.

Лига Европы, 1/4 финала. 1-й матч

Леверкузен, БайАрена

"Байер – "Юнион Сент-Жиллуаз" 1:1

Голы: Виртц 82 – Бонифасе 51