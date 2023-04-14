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Неприступные бельгийцы. Байер – Юнион 1:1. Обзор матча, видео голов

Лига Европы
(1 голосов)

Байер - Юнион Сент-Жилуаз ⋉ 1:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 13.04.2023 ⋇ Лига Европы на UA-Футбол

Неприступные бельгийцы. Байер – Юнион 1:1. Обзор матча, видео голов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Юнион Сент-Жилуаз" творит настоящую сказку. Никто не ожидал ничего существенного от этой команды в еврокубках, а она дошла до четвертьфинала Лиги Европы и дает там бой "Байеру".

По крайней мере, гостевая ничья 1:1 дает неплохие перспективы бельгийцам на домашний матч. Смотрите, как развивались события на поле, в видеообзоре матча.

Лига Европы, 1/4 финала. 1-й матч
Леверкузен, БайАрена

"Байер – "Юнион Сент-Жиллуаз" 1:1

Голы: Виртц 82 – Бонифасе 51

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В статье: Байер (Леверкузен) Юнион Сент-Жилуаз (Сен-Жиль)
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