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Неприступные бельгийцы. Байер – Юнион 1:1. Обзор матча, видео голов
Байер - Юнион Сент-Жилуаз ⋉ 1:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 13.04.2023 ⋇ Лига Европы на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Юнион Сент-Жилуаз" творит настоящую сказку. Никто не ожидал ничего существенного от этой команды в еврокубках, а она дошла до четвертьфинала Лиги Европы и дает там бой "Байеру".
По крайней мере, гостевая ничья 1:1 дает неплохие перспективы бельгийцам на домашний матч. Смотрите, как развивались события на поле, в видеообзоре матча.
Лига Европы, 1/4 финала. 1-й матч
Леверкузен, БайАрена
"Байер – "Юнион Сент-Жиллуаз" 1:1
Голы: Виртц 82 – Бонифасе 51
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