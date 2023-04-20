Юнион Сент-Жиллуа – главная сенсация евросезона. Их стадион – памятник архитектуры, а команду набрала компьютерная программа

Тони Блум

Вы точно слышали эту фамилию, если интересовались букмекерским бизнесом.

Тони Блум – легенда или даже бог ставок. Он заработал на них более 20 тысяч фунтов еще школьником, тогда поступил в университет, работал бухгалтером в Ernst&Young и собрав достаточно капитала, ушел в самостоятельное плавание.

Ваша мама непременно скажет, что ставить крупные суммы на спортивные события – это кратчайший путь, чтобы оказаться на улице в одних трусах, но Блум ставил и побеждал.

Более того, он начал играть и покер – и тоже побеждал. Профильные сайты вносят его в ТОП-15 величайших игроков всех времен.

И вот когда Тони уже стал живой легендой игры, он сделал следующий шаг. В 2006-м англичанин открыл Starlizard – компанию, которая брала деньги у очень богатых клиентов и за приятный процент делала ставки для них.



Тони Блум (в центре) выигрывает кубки даже на фестивале. Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Mike Egerton/PA Images Тони Блум (в центре) выигрывает кубки даже на фестивале. Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Mike Egerton/PA Images

Да, знаем, выглядит как наглая пирамида, однако есть нюанс – контора Блума не ошибалась. На нее работали хорошо отобранные, обученные люди, анализировавшие невероятные массивы информации. Никаких ставок на "любимую команду" – только азиатский гандикап и только на слабые места в линиях букмекеров.

Разве могли денежные мешки не потянуться к Блуму? Его ставки обеспечивали доход, который не давал ни один банк, и ко всему Starlizard гарантировал анонимность для своей клиентуры.

Короче, уже в 2009 году легендарный беттор заработал достаточно, чтобы купить "Брайтон" - клуб из родного городка, который тогда выступал в 3-м дивизионе.

Ну, и как вы уже догадались, именно Тони Блум является владельцем "Юниона Сент-Жиллуа", который сегодня сыграет против "Байера" за выход в полуфинал Лиги Европы.



Тони Блум и Алекс Муцио на матче Лиги Европы в Мальме. Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Peter De Voecht / Photo News Тони Блум и Алекс Муцио на матче Лиги Европы в Мальме. Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Peter De Voecht / Photo News

Алекс Муцио

Блум купил бельгийский клуб в 2018-м, но в сутках слишком мало часов, чтобы он мог вести все дела самостоятельно.

В "Юнионе" ключевую роль отдали Муцио, ранее 12 лет проработавшему в Starlizard. Ему всего 37 лет, он австралиец и о себе говорит довольно иронично:

"Я не типичный клубный менеджер. Я не пузатый, не седой и не старый. И, главное, я не хочу абсолютно все решать сам. Это контрпродуктивно. Мы должны найти персонал, который сможет принимать решения. Моя же задача - подыскать игроков, которые стоили бы дешево, но давали сильный результат".

Известно, что у Starlizard есть компьютерная программа, с помощью которой компания ищет слабые места в линиях БК; ее держат за семью замками. Так вот, Муцио с группой помощников разработали такую же для футбольного рынка.

Они анализируют игровые характеристики, антропометрию, человеческие качества и даже отзывы членов семьи – Алекс как-то признавался, что критериев "неприлично много".

Результат? За первые три года в "Юнионе" владельцы потратили на новичков всего 2 млн евро, и за это время команда из середняка 2-го дивизиона превратилась в топ-клуб бельгийской элиты.

Это какой-то недостижимый уровень скаутинга. К примеру, капитан "Юниона" Тедди Теума раньше играл только в низших лигах Франции. Лучший бомбардир в прошлом сезоне Дениз Ундав забивал в 3-й лиге Германии; его напарник Данте Ванзейр дважды порвал "кресты" до 18 лет и был списан "Генком". Лидер обороны Крис Берджес бегал в 3-4 лигах Англии; голкипер Антони Морис свои лучшие матчи провел за сборную Люксембурга.

Даже по меркам бельгийской трясины это не топовая команда, однако они выиграли дивизион с 18 очками преимущества, а уже в сезоне-2021/22 боролись с "Брюгге" за чемпионство.

"Когда мы увидели Ундава, то после первых анализов поняли – он сможет играть не только на уровне Бельгии, но и гораздо дальше. У него было все необходимое", – вспоминает Муцио.



Ундав в чемпионате-2021/22. Скрин: theanalyst.com Ундав в чемпионате-2021/22. Скрин: theanalyst.com

Как он это определил? Все благодаря компьютерной программе. Человеческий фактор сведен к минимуму.

Шарль Пике

Бургомистр коммуны Сент-Жиль, где прописан клуб, относится к инвесторам с неожиданной опаской.

Он гордо рассказывает, что перед Второй мировой клуб выиграл 11 чемпионских титулов и по местным правилам смог добавить к своему названию "Royal" - то есть, "королевский".

Более того, "Юнион" был первым действительно бельгийским клубом. Его основали местные, чтобы бросить вызов "Брюгге" и "Антверпену", за которые играли в основном британские моряки.

Арена, где принимает гостей "Юнион", вмещает всего 9,000 зрителей, но какая разница? Пике напоминает, что на "Жозеф Марьен" проводили еще матчи Олимпиады-1920. С тех пор стадион почти не изменился, а теперь уже и не изменится, поскольку в 2010-м аутентичные трибуны, построенные в стиле ар-деко, внесли в Список культурного наследия.

Чтобы зарабатывать на билетах больше Starlizard хочет строить новую арену, которую уже активно пиарят как самую экологичную в Европе, однако свободной земли в Брюсселе мало и это затягивает дело. Ну, а местным оно и не нужно. За многие десятилетия на дне "Юнион" из команды высоких достижений превратился в место силы своего небогатого района.

"Клуб предоставляет синтетические поля для занятий спортом людям, которых потрепала жизнь. Я называю их "уцелевшими". Рядом в секции "Футбол через ходьбу" занимаются старики. Здесь все общаются, никто не отворачивается. Эта связь клуба и болельщиков особенная, такого вы не почувствуете нигде", - уверяет Пике.

Блум и Starlizard в это не лезут, хотя живут повесткой XXI века. Станции переработки мусора у стадиона, заправки для электромобилей, соглашения с органическими брендами – на "Жозеф Марьене" переплелись глубокое прошлое и далекое будущее.

"А у нас нет иного выбора. Если мы не учтем местные особенности, если не прислушаемся, то убьем этот клуб", – говорит один из менеджеров Филипп Борманс.

Говорят, что на новой арене даже сохранят одну стоячую трибуну, как привыкли местные – просто из уважения к традициям.

Карел Герартс

Муцио не скрывает, что у Starlizard хватало и других вариантов, однако "Юнион" был самым удобным с разных точек зрения.

"Мы искали лигу, которая дружна к инвестициям из-за рубежа, а еще клуб, чьи болельщики были бы не против смены владельцев, ведь мы не хотели скандалов. Ну, и для нас было важно иметь шансы на титулы", - говорит бизнесмен.

По его словам, именно из-за денежной пропасти между грандами и клубами поменьше Starlizard отказался от захода в Нидерланды. Норвегия и Германия отпали из-за барьеров для иностранного капитала.

Блум хотел побеждать, поэтому и выбор тренера немного затянулся. Фелиса Маццу в итоге выбрали из-за его умения ставить игру. То, что он не справлялся с звездами, в начале не играло никакой роли, ведь их не было.



Игра "Юниона" основана на давлении высоко в поле. Скрин: theanalyst.com Игра "Юниона" основана на давлении высоко в поле. Скрин: theanalyst.com

Именно Маццу привил команде контратакующий стиль. "Юнион" отдает мяч, чтобы запрессинговать в полузащите и быстро довести его до удара. Базовая схема – 3-5-2. Два центрхава работают на разрушение, Теума играет от своих ворот до чужих. Латерали бегают без устали - в ТОП-5 прошлого чемпионата по километражу сразу два игрока "Юниона" Нильсен и Линен.

При этом как только боссы заметили, что Маццу не поспевает за клубом, его место отдали помощнику Карелу Герартсу, и он придал проекту блеск.

Еще в прошлом сезоне "Юнион" больше опирался на оборону, пропустившую лишь 32 гола в 40 матчах. Сейчас команда не такая надежная, зато забила 66 голов в 33 турах. 3:3 на выезде и 3:0 дома против берлинского "Униона" в 1/8 финала ЛЕ – это их новый почерк. И надо сказать, фанаты быстро привыкли; даже два поражения подряд их уже раздражают:

"Это просто невероятно! Мы идем вторыми в лиге и играем в 1/8 финала ЛЕ, а также недавно вылетели из полуфинала Кубка Бельгии. Слово "кризис" здесь неуместно. И нас не переигрывали тотально - мы лишь допустили несколько ошибок", - защищался недавно Герартс.

Виктор Бонифасе

Ну, а это уже символ развития "Юниона", масштабирования его проекта.

Никто и ничто не живет в вакууме. Еще в январе Ванзейр прямо заявил Муцио, что хочет больше денег, чем может дать "Юнион", и его за 5 млн продали в "Нью-Йорк Ред Буллз". Параллельно Ундав переехал в "Брайтон", ведь два клуба Блума живут в общей экосистеме.

Также в "Брюгге" за 5,5 млн перешел Нильсен, да и прямо сейчас Теума, Линен, ван дер Хейден интересны клубам из Франции, Германии и Испании, которые готовы платить хорошие деньги.

Купить на их место бесплатную замену в 2-3 дивизионах уже не получится даже у гениальной программы Starlizard – уровень задач в "Юнионе" слишком вырос. Поэтому пошли трансферы за деньги.

2 млн евро за нигерийца Виктора Бонифасе – это пока и рекорд, и самая выгодная сделка. После перехода он забил 20 голов и отдал 9 ассистов в 47 матчах. На рынке его уже оценивают в 10-15 млн.

Впрочем, вероятно, и это не финал. Скоро придут еще более качественные исполнители. Нынешний бюджет в 15 млн в год – это примерно в девять раз меньше, чем тратит "Брюгге". Если Юнион сможет вырасти до размеров конкурента и при этом сохранить нынешнюю эффективность, то станет самым успешным клубом во всем Бенилюксе. Даже "Аякс" ограничен качеством выпускников своей академии, но не "moneyball" от Блума. Единственная угроза для него – сбой в чудо-программе.

Когда он случится? И случится ли вообще? Алекс Муцио уверяет только, что он в "Юнионе" надолго:

"Сейчас мне 37 лет, и я хочу быть здесь, когда мне будет 77. Мы не готовим план побега, я уверяю вас, что мы думаем на перспективу".

Он говорит так же уверенно, как и ведет дела. Никаких колебаний, никакого пустого бахвальства - только искренняя вера в своего работодателя: