ЛЕ. Ювентус - Севилья 1:1. Fino Alla Fine

Лига Европы. Полуфинал. Первый матч

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Севилья" 1:1

Голы: Гатти 90+7 - Эн-Несири 26

"Ювентус": Щенсны, Данило, Бонуччи (Гатти 61), Сандро, Куадрадо, Локателли, Миретти (Кьеза 46), Рабио, Костич (Айлинг-Джуниор 46), Влахович (Милик 61), Ди Мария (Погба 70)

"Севилья": Буну, Навас, Гудель, Баде, Акунья, Фернандо, Ракитич, Окампос (Монтиэль 34), Торрес (Гомес 74), Хиль (Ламела 82), Эн-Несири

Предупреждения: Рабио 43, Локателли 77, Кьеза 80 - Ракитич 72, Хиль 78, Баде 82, Ламела 90+4

Главный арбитр: Даниэль Зиберт (Германия)

"Fino Alla Fine" - знаменитый девиз "Ювентуса". Бороться до последних секунд, никогда не сдаваться, всегда искать выход из положения, всегда верить. Кто, как не он, редко играющий в хороший футбол, знает, что голы можно в любую секунду забить и из нехорошего?! В последние годы, правда, такая способность притупилась, из-за чего трофеев и вообще успехов катастрофически не хватает. Но сегодня она вернулась.

"Севилья", королева Кубка УЕФА/Лиги Европы с шестью трофеями, почти до конца чувствовала себя такой и в Турине. Особенно - во второй четверти матча. Тогда скоростными фланговыми прорывами она просто уничтожила соперника. 9:0 по ударам по воротам за это время. В том числе прорыв Окампоса справа, прострел и удар Эн-Несири в противоход.

Перед этим головой сбросили во вратарскую Окампосу, и тот умудрился не попасть. После этого Эн-Несири выходил на вратаря, но ему помешали отчаянным подкатом, удар Ракитича Щенсны потащил из-под перекладины.

Первая четверть матча была более равной, энергичной с обеих сторон. Но и тогда Окампосу удались два удара головой с близкого расстояния. Хотя и слабоватые, но Щенсны пришлось работать. А ответы Костича и Влаховича в быстрых контратаках вышли неточными. Причем, если первому пришлось пробивать низом из левой части штрафной, то второй замыкал прострел в пустые ворота (Буну уже не достал) и умудрился пробить выше.

Во втором тайме "Ювентус" сразу же заменил опорника на вингера. Но как раз "Севилья" начала лучше. Высоко прессинговала, владела мячом на чужой половине поля, заставляла соперника владеть на своей. Разве что Айлинг-Джуниор наконец-то открыл счет ударaм в створ ворот своей команды. С 20-ти метров, по центру. А ближе к концовке матча гости отошли в оборону, замедлили темп и удерживали победу без видимых проблем.

И все же не удержали. На 97-ой минуте, хотя арбитр поначалу добавил шесть, хозяева подали угловой, два игрока сыграли головой, в том числе Погба, и затем третий, центральный защитник Гатти, автор победного гола над "Спортингом" в предыдущем раунде, также головой забил с метра. Их наставник Массимилиано Аллегри перед матчем говорил об особой важности замен. Замены и сделали этот гол. Скамья запасных у него очень сильна.

"Ювентус" никогда не проигрывал в домашних матчах Лиги Европы (не считая Кубка УЕФА). Уже в 15-ти. А "Севилья" не побеждает там в пятом гостевом подряд. Причем если в предыдущем, в Манчестере, она спаслась от поражения на 91-ой минуте, то здесь потеряла победу на 97-ой.

Она играла лучше. Выглядела более сильной командой. Она теперь фаворит. Тем более, что дома в Лиге Европы до сих пор разрывала всех. 3:0 над ПСВ, 2:0 над "Фенербахче", 3:0 над "Манчестер Юнайтед". Ее боссы говорят об особой любви к Лиге Европы, о горячем желании попасть в финал. С другой стороны, "Ювентус" в гостях в турнире играет лучше, чем дома. Уже добывал 3:0 после 1:1. И он всегда борется до конца.