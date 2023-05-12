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Моуриньо после 1:0 с Байером: Интеллектуально это был очень сложный матч

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Моуриньо после 1:0 с Байером: Интеллектуально это был очень сложный матч

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо прокомментировал победу своей команды над "Байером" (1:0) в первом матче 1/2 финала Лиги Европы.

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"Это все заслуга наших ребят. У них есть менталитет, желание, связь с фанатами, чувство ответственности. Хотят отдать все, чтобы сделать болельщиков счастливыми.

Игра была совсем непростая. Интеллектуально это был очень сложный матч. Необходимо сохранять концентрацию на протяжении 90 минут. Всегда можно получить контратаку. Ребята сделали все возможное, чтобы выиграть первую половину матча.

Родители Бове заслуживают восхищения, совсем не я. Он чрезвычайно вежлив, умен, профессионален. Есть ощущение, что ему будто 30 лет (Бове 20 лет - прим.). Конечно, это моя работа помогать футболистам расти, но я знаю, что он стал прекрасной личностью из-за своей семьи", - резюмировал Моуриньо.

Напомним, ответная игра "Байер" - "Рома" состоится 18 мая. Старт поединка - в 22:00.

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В статье: Жозе Моуриньо Байер (Леверкузен) Рома (Рим)
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Источник:
Football-Italia

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