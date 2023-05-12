Спасение недели. Ювентус - Севилья 1:1. Обзор матча, видео голов

Ювентус был фаворитом этой пары, но по факту команде пришлось спасаться от поражения. В экстренном режиме. "Севилья" отличилась на контратаке и затем умело сохраняла преимущество. Вплоть до последних секунд.

Гол, спасший для "Ювентуса" ничью, дает больше оснований итальянцам надеяться на удачный итог ответного матча, который состоится через неделю.

Смотрите, как развивались события на поле, в видеообзоре матча.

Лига Европы. Полуфинал. Первый матч

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Севилья" 1:1

Голы: Гатти 90+7 - Эн-Несири 26