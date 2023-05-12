Моуриньо снова близко. Рома - Байер 1:0. Обзор матча, видео гола

В прошлом году "Рома" дошла до финала Лиги конференций и выиграла его. В этом году команда Жозе Моуриньо поднялась на одну ступеньку выше в иерархии европейских турниров, но все равно держит марку. "Рома" – в шаге от выхода в финал Лиги Европы.

Для этого нужно будет на поле "Байера" не растерять преимущество в один мяч, добытое в Риме. А как получалось это преимущество – смотрите в видеообзоре матча первого полуфинала.

Лига Европы, 1/2 финала. 1-й матч

Рим, Стадио Олимпико

"Рома" – "Байер" 1:0

Гол: Бове 62