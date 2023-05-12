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Моуриньо снова близко. Рома - Байер 1:0. Обзор матча, видео гола
Рома - Байер ⋉ 1:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 11.05.2023 ⋇ Лига Европы на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В прошлом году "Рома" дошла до финала Лиги конференций и выиграла его. В этом году команда Жозе Моуриньо поднялась на одну ступеньку выше в иерархии европейских турниров, но все равно держит марку. "Рома" – в шаге от выхода в финал Лиги Европы.
Для этого нужно будет на поле "Байера" не растерять преимущество в один мяч, добытое в Риме. А как получалось это преимущество – смотрите в видеообзоре матча первого полуфинала.
Лига Европы, 1/2 финала. 1-й матч
Рим, Стадио Олимпико
"Рома" – "Байер" 1:0
Гол: Бове 62
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