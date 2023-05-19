ЛЕ. Севилья - Ювентус 2:1 OT. Привет от бывших

Лига Европы. Полуфинал. Ответный матч

Севилья. "Рамон Санчес Писхуан"

"Севилья" - "Ювентус" 2:1 ОТ (первый матч - 1:1)

Голы: Сусо 71, Ламела 95 - Влахович 65

"Севилья": Буну, Навас (Гомес 106), Баде, Гудель, Акунья, Фернандо, Ракитич, Окампос (Ламела 70), Торрес (Сусо 62, Рекик 118), Хиль (Монтиэль 100), Эн-Несири

"Ювентус": Щенсны, Данило, Бремер, Гатти, Куадрадо (Милик 106), Локателли (Миретти 86), Фаджоли (Паредес 41), Рабио, Айлинг-Джуниор (Костич 86), Ди Мария (Кьеза 64), Кен (Влахович 64)

Предупреждения: Акунья 57, Сусо 117 - Кен 11, Данило 105, Паредес 117

Удаление: Акунья 115 (вторая желтая)

Главный арбитр: Данни Маккели (Нидерланды)

В "Севилье" постоянно повторяют, что сезон вышел неудачный и такой желают скрасить победой в любимом турнире. Спортивный директор Мончи даже говорит об одержимости Лигой Европы. Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри говорит о "фольклористическом" сезоне, напоминает о возможном повторном снятии очков в лиге. Так что мотивация обеих на победу в ЛЕ и выход таким путем в Лигу Чемпионов была запредельной.

Эту мотивацию, а также хорошую форму команд, играющих в мае на высоком уровне, мы сегодня увидели. При красочной атмосфере раскрашенного в красное "Санчес Писхуан" получилась замечательная игра. В сумасшедшем темпе, с множеством опасных моментов. Статистически явное преимущество было у "Севильи" (28:17 по ударам, 59:41 по владению мячом), но по темпу и опасности "Ювентус" держал уровень.

Хозяева начали давлением. При этом первый опасный момент создали гости. Защитник Гатти, спасший команду от поражения неделю тому, забивший победный гол в четвертьфинале против "Спортинга", замкнул угловой головой - Буну вытащил. С этого начались минут десять доминирования "Ювентуса". Которые завершил удар головой Окампоса в падении. Щенсны выцарапал мяч, который пересек линию более чем наполовину.

Далее и практически до своего второго гола "Севилья" несомненно доминировала. Осаждала штрафную Щенсны. А "Ювентус" искал длинные забросы, контратаки и нередко находил. Еще в первом тайме забросили на Ди Марию, но тот подсек над вратарем плохо. На Кена, но Буну перевел его удар в стойку. На Локателли, но здесь гол отменили из-за офсайда. Щенсны же отбивал мощный удар Акуньи издали и удар Окампоса вблизи.

В концовке первого тайма Куадрадо въехал в Торреса на краю штрафной. На линии или в сантиметрах за ней? Главный арбитр Данни Маккели даже не свистнул фол. ВАР проверил и промолчал. Похоже, решил, что все же состоялся не в штрафной.

В начале второго тайма Рабио дважды прорвался в штрафную. Чуть-чуть неточно и по центру и слабо. Второй вариант выбрал также Хиль. А первый - Бремер при ударе головой. Затем сыграла замена. Влахович после серии рикошетов и откровенно безалаберной игры "Севильи" в обороне прорвался и подсек на Буну. Сусо вышел на замену и ответил. Закрутив с 20-ти метров, как делал в "Милане". После потери мяча "Юве" на выходе из обороны.

Затем Щенсны отбил штрафной Сусо, ногами удар Хиля и из-под перекладины попытку головой Эн-Несири. В начале дополнительного времени Влахович и Кьеза прорвались, но с 14-15 метров пробили слабо и по центру. А еще одна замена и еще один экс-игрок команды Серии А ("Ромы") Ламела головой замкнул навес Хиля. После чего "Ювентус" уже устроил долгий штурм. Но "Севилья" отбилась. Даже ценой удаления Акуньи за затягивание времени.

Итак, шестикратный победитель турнира, его король вновь в финале. Его магия не развеивается. В результате камбека, благодаря заменам, настойчивости. И бывшим игрокам Серии А. В целом и сегодня, и по сумме двух матчей он заслужил победить. Хотя и "Ювентусу" не хочется предъявлять претензии. Он выбросил на поле все, что мог и стал полноправным партнером в этом замечательном действе.

В финале уже короля ожидают бывшие. Бывшая команда Ламелы и Мончи. А еще ожидает король финалов и не менее известный маг. Жозе Моуриньо и "Рома" против "Севильи". Должно быть не менее интересно, чем было сегодня/вчера.