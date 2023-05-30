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Севилья - Рома: вспомните игроков, выступавших за эти команды?
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Getty Images / Global Images Ukraine
В последний день весны, 31 мая, в Будапеште пройдет финал
Перед этим поединком предлагаем вам освежить в памяти выступавших за эти команды футболистов. В викторине будут игроки, которые в своей карьере играли за один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за один из этих коллективов.
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