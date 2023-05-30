Севилья - Рома: вспомните игроков, выступавших за эти команды?

В последний день весны, 31 мая, в Будапеште пройдет финал Лиги Европы сезона 2022/23: "Севилья", которая выигрывала этот турнир три года назад, встретится против действующего и пока единственного победителя Лиги конференции, римской "Ромы".

Перед этим поединком предлагаем вам освежить в памяти выступавших за эти команды футболистов. В викторине будут игроки, которые в своей карьере играли за один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за один из этих коллективов.