Севилья - Рома: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция финала Лиги Европы

"Севилья" шесть раз доходила до финала Лиги Европы и побеждала в каждом из них. Удивительно еще и то, что эта серия началась в 2006 году: то есть все шитье побед пришлись за менее чем два десятка лет. "Рома" только однажды играла в финале этого турнира, когда он еще назывался Кубок УЕФА: в 1991-м римляне уступили в двухматчевом противостоянии "Интеру". Но главный козырь "волков" – Жозе Моуриньо: португальский специалист не проиграл ни одного еврокубкового финала, в котором участвовал. Поэтому в этот раз нас ожидает завершение какой-то победной серии: или "Севильи", или Моуриньо.

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Матч состоится 31 мая в Будапеште и начнется в 22.00 по Киеву.

Севилья Рома онлайн видео трансляция

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Севилья Рома где смотреть

В Украине этот поединок будет показан на двух ОТТ-платформах: MEGOGO и Воля TV. Обе они работают по подписке. Бесплатно и легально одновременно поединок в Украине не показан. Также он не будет на классическом ТВ.

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Севилья Рома прогноз

Аналитики считают, что матч получится не слишком результативным. Роман Синчук убежден , что в игре не будет пробит тотал больше 2.5.

Севилья - Рома коэффициенты

Коэффициенты могут быть изменены с течением времени.

Лига Европы УЕФА

Один из трех европейских клубных турниров, проходящий под эгидой УЕФА. Он считается вторым по статусу соревнованием, уступая только Лиге чемпионов. Победитель турнира получит путевку в групповой этап Лиги чемпионов.