  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Фанаты Ромы атаковали арбитра финала ЛЕ, англичанин продирался сквозь агрессивные толпы в аэропорту
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Фанаты Ромы атаковали арбитра финала ЛЕ, англичанин продирался сквозь агрессивные толпы в аэропорту

Лига Европы
(1 голосов)

Неприятный инцидент

Фанаты Ромы атаковали арбитра финала ЛЕ, англичанин продирался сквозь агрессивные толпы в аэропорту

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Английский рефери Энтони Тэйлор, работавший главным арбитром на финальном матче Лиге Европы между "Севильей" и "Ромой" (1:1, 4:1), подвергся нападению со стороны болельщиков итальянского клуба.

Тэйлор и его семья были окружены агрессивно настроенными фанатами римлян в аэропорту Будапешта. По пути к самолету рефери пришлось выслушать грубые оскорбления в свой адрес. Его также пытались облить водой, а один из фанатов кинул в его сторону стул.

Службы правопорядка сумели защитить Тэйлора и его семью. Сообщается, что полиция задержала одного фаната, причастного к инциденту. Против него возбуждено уголовное дело по обвинению в хулиганстве.

Напомним, главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо после матча раскритиковал судейство. Он считает, что арбитр должен был удалить Эрика Ламелу и назначить 11-метровый в ворота испанской команды за попадание мяча в руку защитнику.

Кроме того, Жозе дождался судью на парковке стадиона, где выразил свое недовольство и даже перешел на оскорбления.

По теме
yellow-arrow
Красотка дня. Сексуальная модель украсила своим присутствием финал Лиги Европы. ФОТО
yellow-arrow
Моуриньо проиграл Севилье, ему пора в ПСЖ, схемы 30 тура УПЛ, Днепр1/Заря: известные соперники в ЛЧ
yellow-arrow
Для тех, кто не спит. Акценты зрителя на финале Лиги Европы
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Севилья Рома (Рим) Энтони Тейлор
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Sky Sports News

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде