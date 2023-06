Фанаты Ромы атаковали арбитра финала ЛЕ, англичанин продирался сквозь агрессивные толпы в аэропорту

Английский рефери Энтони Тэйлор, работавший главным арбитром на финальном матче Лиге Европы между "Севильей" и "Ромой" (1:1, 4:1), подвергся нападению со стороны болельщиков итальянского клуба.

Тэйлор и его семья были окружены агрессивно настроенными фанатами римлян в аэропорту Будапешта. По пути к самолету рефери пришлось выслушать грубые оскорбления в свой адрес. Его также пытались облить водой, а один из фанатов кинул в его сторону стул.

Службы правопорядка сумели защитить Тэйлора и его семью. Сообщается, что полиция задержала одного фаната, причастного к инциденту. Против него возбуждено уголовное дело по обвинению в хулиганстве.

Напомним, главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо после матча раскритиковал судейство. Он считает, что арбитр должен был удалить Эрика Ламелу и назначить 11-метровый в ворота испанской команды за попадание мяча в руку защитнику.

Кроме того, Жозе дождался судью на парковке стадиона, где выразил свое недовольство и даже перешел на оскорбления.

Anthony Taylor's daughter in tears after getting physically assaulted with bottles and chairs yesterday at the Budapest airport.



????@momo50SSLpic.twitter.com/rO6ApcnSdq